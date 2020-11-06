半夜都怕家沒了！南鐵拒遷戶黃秋香淚灑求留原梯　鐵道局下周給方案

記者崔至雲／台北報導

南鐵東移案爭議未解，「黃春香家關注組」今（6日）再度前往交通部陳抗，要求真誠研議樓梯保留方案。黃春香更在現場淚崩表示，自己的要求很簡單就是保留原梯，「一個家沒有樓梯怎麼生活？怎麼上樓拿東西？現在半夜都會嚇醒，深怕家沒了」。

▲南鐵拒遷戶黃秋香。（圖／記者張榮恩攝）

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黃春香家關注組表示，上個月16日鐵道局在爭議未解、鑑界未明、協商未果的情況下逕行破壞黃春香家樓梯，黃春香家關注組立即北上要求交通部出面說明，經交通部次長王國材出面協調、釋出善意後，不但當場宣布暫緩拆除工程，亦於上個月21日親至黃春香家進行會勘，同時承諾交通部後續將積極介入協商、保持開放態度、研議所有原梯保留的可能作法。

▲南鐵東移案爭議未解，「黃春香家關注組」今日再度前往交通部陳抗。（圖／記者張榮恩攝）

關注組指出，後續他們持續駐守在被局部破壞的房屋，並靜待交通部提出原梯保留的評估報告及方案細節，然而過了三週，完全收到來自交通部的進一步資訊，另一方面卻於3日收到鐵道局寄發的公文，文中逕自以「公園道改善市容具公益性」等說詞，單方面否決了之前所提出以「設定地上權」方式達成樓梯鐵道並存的雙贏方案，對比交通部先前釋出的極大善意，「我們感到相當困惑、恐慌」。

關注組表示，黃春香所求不過是保留不到兩坪大的小小樓梯間，即便經歷鐵道局的拆除作業後，房屋後半部已被破壞得面目全非，仍然認為原梯保留對黃春香家的居住空間有莫大的重要性，同時搭配「設定地上權」的方式，實能在最小的變數下達成樓梯鐵道並存的雙贏局面。

▲關注組抗議南鐵東移強拆。（圖／記者張榮恩攝）

黃春香再次哽咽表示，說好了要好好討論、不會強拆，結果還是強拆，半夜起來都會看房子在不在，那種日子很難過，她同時也質疑台南市長黃偉哲把所有交通事故都算在自己頭上，市長怎麼可以治樣對市民。

關注組呼籲交通部，應真誠研擬原梯保留方案，並在資訊對等、保障雙方與會人員權利的原則下，秉持「求穩、求好、不求快」的原則，妥善安排後續與黃春香家間的對等協商。

▲黃春香要求保留原梯。（圖／記者張榮恩攝）

在陳抗結束後，鐵道局也派代表接下陳情並表示，部次長對南鐵拆遷戶非常關心，王國材上月下旬也有去現場拜會，鐵道局會盡一切努力來協商，目前已擬妥相關協商內容跟方案，預計下周去台南訪視黃秋香，把這段期間做的努力跟規畫和黃秋香報告。