林佳龍：下波不再有自由行補助　安心國旅直接、間接觀光效益曝

▲安心國旅方案刺激1780萬人次出遊，帶動食宿遊購行消費，觀光效益達618億。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情重創觀光業，交通部7月起推出安心國旅方案點火，經統計，已刺激1780萬人次出遊，帶動直接、間接觀光效益達618億，是政府投入預算的7倍。交通部長林佳龍今（7）日指出，安心旅遊已告一段落，自由行部分下階段不會再來辦理，但會非常支持團體旅遊的創新遊程，將以專案方式處理。

交通部於7-10月推出安心國旅補助，成為帶動經濟成長的助攻手。過去台灣每年出國人次1700萬，因為旅遊在國外的消費達8000億。受到疫情影響，國人在國外的消費大減96%，本來要花在國外的錢，在政府鼓勵下，留在台灣消費，促成內需成長的動力。

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▲安心國旅補助創造直接、間接效益成果出爐。（圖／交通部提供）

經統計，安心國旅方案刺激1780萬人次出遊，國人每趟出遊，都帶動食宿遊購行消費，觀光效益達618億，是政府投入預算點火的7倍。其中，團體旅遊部分帶動4.5團、138萬人次；自由行不分補助502萬房、1250萬住宿人次。

針對下一波旅行業紓困方案部分，林佳龍今出席活動受訪表示，國際疫情在短期內還不會結束，行政院政策還是以邊境風險嚴管、國內鬆綁為主，促進國旅方面會利用紓困振興特別運算執行，但要把錢花在刀口上。

▲林佳龍表示，安心旅遊已告一段落，自由行部分不會再來辦理。（圖／觀光局提供）

林佳龍說，交通部針對有心想要轉型升級的觀光產業會持續支持，例如薪資補貼。但他說，下一波將會把標準加嚴，限定受衝擊最大的對象，像是北部觀光飯店、機場服務業等。

至於國旅補助，林佳龍表示，因為安心旅遊已告一段落，自由行部分不會再來辦理，但對於團體旅遊的創新遊程會非常支持，將以專案方式處理。

林佳龍也提到，交通部鬆綁讓國籍航空可以在本島甲機場起飛、乙機場自由降落，這也讓航空跟旅行社可以推類出國2.0，以這樣的方式結合深度旅遊，讓沒體驗過從空中看台灣的人，有類似出國的感覺，同時也會促進旅行社可以組團在異地過夜消費。

另外，春節疏運加上孝親的專案，目前跟相關業者規劃中，林佳龍表示，會予以支持。

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