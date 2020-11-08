網提案機場、國道、火車站賣「純素餐飲」　各大交通場站現況出爐

▲有網友於公共政策網路參與平台提案，「機場、國道、火車站應設置vegan純素餐飲專賣區」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者賴文萱／台北報導

有網友於公共政策網路參與平台提案，「機場、國道、火車站應設置vegan純素餐飲專賣區」，提案獲得5847人附議通過。對此，交通部盤點出各大交通場站現況，後續除將持續以提供多元餐飲、便利服務為宗旨，配合提供素食餐點，可供素食者選擇。

網友提案內容指出，國際旅遊市場來自各國不同飲食文化的旅客，加上歐美環保意識抬頭，熱愛vegan純素飲食。但政府只推清真認證，並無法解決其他各國旅客的飲食問題。

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該起提案獲得5847人附議，希望交通部立法規定於機場、國道休息區及火車站，設置vegan純素餐飲專賣用餐區，並以多種語言註記為友善穆斯林、友善印度教、友善佛教、友善藏族及vegan純素等友善字樣；另立法將vegan純素餐飲專賣用餐區列入永續觀光發展措施，並加強宣導及廣告，使國內外素食及多元飲食文化的人口知道有此便民措施。

▲交通部表示，交通場站餐飲大多都已有素食產品，可供素食者選擇。（圖／取自免費圖庫pixabay）



對此，交通部經洽桃園國際機場、民航局、高公局及台鐵局瞭解，目前機場、國道、火車站場站餐飲是依據「促進民間參與公共建設法」委託民間機構營運，由經營廠商自行規劃運用民間企業之靈活回應，迅速引入契合民眾適切需求並符合公共利益之最佳經營模式。

交通部表示，受委託經營之業者，以提供多元餐飲、便利服務為宗旨，素食產品也是其中一環，場站內餐廳已配合提供素食餐點，可供素食者選擇。



其中，桃機為此於9月4日召開會議，協請業者共同研議評估「設置vegan純素餐飲專賣區」之可行性，並請有供應素食餐飲之業者，於點餐處明顯位置設置「本櫃位提供素食餐點」之告示，提供素食民眾更方便辨識的飲食環境；並請有供應素食餐飲之業者，於菜單上標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣，讓素食者有更多種類餐點及更快選擇。

▲國道現行全線15個服務區，均有販售並提供素食餐點，高公局將更督請各服務區經營廠商加強販售素食餐點之指引與標示。（圖／高公局提供）



關於國道現行全線15個服務區，高公局表示均有販售並提供素食餐點，將更督請各服務區經營廠商加強販售素食餐點之指引與標示，並不定時利用服務區賣場廣播宣導周知，若有設立純素餐飲專賣區法令，高公局將全力配合辦理。



台鐵局表示，目前車站型店鋪以提供多元餐飲、便利服務為宗旨，素食產品也是其中一環，已有多家點心烘培或餐飲提供素食產品，以滿足顧客的不同需求，商場經營業者建議有關商業空間及行為，應以市場機制與經營業者專業之評估，不宜以立法強制規範。

▲台鐵表示，已有多家業者提供素食產品，應以市場機制與經營業者專業之評估，不宜以立法強制規範。（圖／記者李宜秦攝）



觀光局表示，各交通場站是車潮、人潮及錢潮聚合地方，從注意觀光發展角度建置相關軟硬體設施，可使旅客感受友善旅遊環境，整體提升台灣觀光旅遊的體驗價值；觀光局積極推動觀光立國及各項永續觀光發展措施，倘各交通場站未來設有純素餐飲專區或飲食標識，可協助宣傳推廣帶動旅客量成長。



另有關對於提供純素餐飲進駐商家給予免徵營業稅優惠，並給予租金減免優惠之建議，則因涉及國家財政考量，交通部表示，尊重稅捐主管機關就其整體政策考量權責。

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