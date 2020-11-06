公民提案「16歲就能考駕照」　交通部駁回：恐擴大機車族死傷人數

▲公民提案下修機車考照年紀限制。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

民眾日前於公共政策網路參與平臺提案「16歲以上開放機車駕照(不包括重機)」，交通部今日表示，近年來年輕族群機車事故傷亡比例居高不下，如貿然降低考照年齡，恐有擴大機車死傷人數及死傷年齡層之疑慮，建議維持現行機車考領駕駛執照年齡。

交通部表示，依據現行道路交通安全規則第60條，考領輕型或普通重型機車駕駛執照須年滿18歲。為依公共政策網路參與實施要點規定充分溝通各相關單位意見，交通部已於109年10月28日邀集提案人及各縣市政府及相關單位共同研商討論。

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提案人說明訴求因偏鄉地區公共運輸不便利且班次少，為滿足通學需求，希望能騎乘費用較為便宜的機車，所以建議開放16歲以上開放機車駕照，惟因多數地方政府表示近年來年輕族群機車事故傷亡比例居高不下，考量青少年之交通安全認知、心智成熟度等因素，如貿然降低考照年齡，恐有擴大機車死傷人數及死傷年齡層之疑慮，建議維持現行機車考領駕駛執照年齡。

▲交通部表示，貿然下修機車考照年齡限制，恐擴大機車族死傷人數。（圖／記者陳崑福翻攝）

為滿足學生通學需求，地方政府表示會持續調查在地學校的學生使用需求時段、人數，請公車業者配合開學生專車或交通車，以利學生使用。

另提案人於會議中提議應加強交通安全教育，交通部將建議教育部評估將交通安全相關課程列入學校課綱，使安全教育從小扎根，降低年輕族群事故率。交通部已委請運輸研究所將持續蒐集進行國內外考照制度，研擬完善的駕駛人訓、考及用制度，加強新手駕駛人的風險管理，持續對新手駕駛進行法規及安全管理研究。