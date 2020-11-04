終結國家級邊緣人！明年6月前調高地震警報　「台北人」不先跑了

記者黃翊婷／綜合報導

你是「國家級邊緣人」嗎？過去國家級警報例如地震速報，因為台北市人口密集，震度達3級以上民眾就會收到通知，其他縣市震度達4級以上才會發出示警訊息，導致全台不同調的狀況發生。如今，交通部中央氣象局表示將對此進行調整，力拚明年6月前達到全台標準一致，不會再出現只有台北人先收到簡訊的情況。

▲國家級警報通知。（圖／記者陳詩璧攝，下同）

根據中央氣象局網頁介紹，災防告警系統是政府「防救災雲端計畫」的子系統，由行政院相關部會與4G業者通力合作建置，特點為災防告警訊息是以廣播方式進行傳送，只要幾秒鐘的時間，特定區域內部分3G及所有4G用戶手機即可收到災防業務主管機關發布的告警訊息，例如大雷雨即時訊息、地震即時警報、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等。

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不過，每每發布相關災害警報簡訊，尤其是地震警示，總有民眾會在網路上PO文半開玩笑地抱怨，自己沒有收到訊息，可能是國家級邊緣人；甚至還有人發現，怎麼國家級警報會出現台北人先收到，其他縣市的人都沒有收到的窘況，一度掀起網友熱議。

▲手機需開通接收緊急警報通知，才能收得到國家級警報。

氣象局上月初曾發布聲明表示，因為台灣大小地震頻繁，為了避免無致災性風險的地震訊息造成民眾困擾，發布條件為「當偵測地震預估規模5.0以上，任一縣市政府所在地預估震度達4級、台北市政府預估震度達3級」，就會發送警訊至該區域內的手機，但未來會與相關單位研議，將台北市的標準提高，與全國各縣市的標準一致。

根據《聯合新聞網》報導，中央氣象局近日終於決定著手進行調整，起初考量到台北市的人口比較密集，舊房子也多，標準才訂在3級，但在明年6月前會將提升標準至4級，與其他縣市一致，也就不會再出現「不同調」的情況；另外，之後也會考慮是否要將預警規模從5.0調至5.5，最快後年就有可能正式上路。

▼台灣位於板塊交界處，斷層多，地震也比較頻繁。圖為2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌。（圖／記者林悅翻攝）