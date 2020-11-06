馬幕僚樂見「蔡習會」：這樣就不用擔心打仗

▲習近平、蔡英文。（圖／翻攝自新華社、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

馬習會7日將屆滿5周年，馬英九基金會執行長蕭旭岑6日受邀談論「馬習會5周年的意義與回顧」。訪談期間，蕭旭岑除鼓勵總統蔡英文舉辦「蔡習會」，也批評陸委會對於紀念馬習會5周年學術研討會的態度很孬。

蕭旭岑表示，馬習會的意義應該看國際怎麼看待，日本前首相安倍晉三曾向親民黨主席宋楚瑜建議兩岸領導人恢復對話、共享區域和平、促進穩定；2018年，美國總統川普與北韓領導人金正恩選在新加坡見面，白宮發言人透露是參考馬習會架構。

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照／記者黃克翔攝）

蕭旭岑指出，所以國際上把2015年馬習會當成非常好的經驗，認為只要促進和平、降低緊張、區域穩定，就是馬習會模式。他認為，中華民國哪次能在國際上與對岸領導人平起平坐，在媒體上是兩個總統見面？「所以我認為馬習會的模式，我是很有信心啦，因為歷史不是看看這幾年，要看長遠」。

「蔡英文跟習近平能夠見面，就不用擔心打仗。」蕭旭岑強調，「我非常樂見蔡習會」，前總統馬英九當時在馬習會結束後，曾說他是當兩岸的搭橋者，歡迎繼任者繼續循這個模式。，那為什麼不參考馬習會架構？

不過，蕭旭岑也透露，前民進黨主席許信良曾勸蔡英文正面肯定馬習會，結果蔡第一時間暴跳如雷，所以自此她就否定馬習會。

另外，對於邱垂正批評中國舉辦「紀念馬習會5周年學術研討會」的本質是對台統戰，蕭旭岑反嗆，「我覺得陸委會很孬」，第一個，馬習會三周年時已舉辦過研討會，對岸要不要辦他不知道，沒有拿香對拜的問題。

第二個，中國要辦就辦，「你為什麼怕統戰呢？」對方講馬習會一定是肯定當時的和平，陸委會為什麼急著跟台灣人講是統戰，台灣民主制度、人民素質這麼高，那怕什麼？陸委會為何要急著下一個統戰的帽子？「我實在不能理解」。