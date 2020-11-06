蔡英文提「不設政治前提」交流　劉結一：沒九二共識行不通

▲馬習會今年屆滿五週年。（圖／記者張一中攝）

記者曾俊豪、魏有德／台北—北京連線報導

大陸官方今（6日）在北京舉辦「兩岸領導人歷史性會晤5周年座談會」，重申「九二共識」在兩岸交流的必要性。國台辦主任劉結一指出，以兩岸開展不預設政治前提，有意繞開九二共識進行對話溝通，是完全行不通的，只要認同九二共識，台灣任何政黨與大陸交往都不存在障礙，儼然隔空「打槍」總統蔡英文設下的交流前提。

兩岸官方交流自2016年以來陷入僵局，總統蔡英文曾多次表態，「會在機會適當、不設政治前提的情況下，跟中國繼續展開一個有意義的交流。」時值馬習會在11月7日滿5週年，加上當前兩岸冷互動，北京釣魚台國賓館舉行的這場5週年研討座談，格外受矚目。

▲總統蔡英文多次提及「不預設政治前提」展開交流。（圖／記者林敬旻攝）

除劉結一致詞外，前國台辦主任、現任海協會長張志軍也上台發表演說，他提到，一個中國原則的九二共識是兩岸共同的政治基礎，在九二共識基礎上兩岸才能處理兩岸問題，對有關事宜作出妥善安排。

張志軍強調，「沒有九二共識，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有兩岸事務主管部門建立常態化聯繫溝通機制的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。」

▲國台辦主任劉結一。（圖／記者魏有德攝）

他還提到五年前兩岸領導人歷史性的會晤，充分昭示兩岸雙方在一個中國原則基礎上完全能不斷增進互信，加強溝通互動，以善意消弭隔閡。

座談會除劉結一、張志軍等多名國台辦主管外，還有涉台機構主管、學者，以及少數台灣學者及台商共60人。

▲▼北京舉辦馬習會五週年座談會。（圖／記者魏有德攝）