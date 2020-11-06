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雲林畜牧糞尿再利用...沼氣發電嘛也通　年減161.5萬公噸廢水

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▲厭氧發酵設備及沼氣發電設施」光一座厭氧發酵槽將近5千立方公尺，足以處理全台西鄉畜牧場一天的廢水量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲畜牧場的廢水集中處理後75%以上作資源再利用於水耕蔬菜、澆灌作物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院環境保護署副署長蔡鴻德3日南下雲林進行「畜牧糞尿資源化成果觀摩參訪｣，雲林縣副縣長謝淑亞、行政院環保署副署長蔡鴻德共同見證全國畜牧糞尿資源化達成1500場里程碑，其中，雲林縣突破300場成績傲視全國，大力促進畜牧、農業經濟循環。

雲林縣台西鄉全民畜牧場斥資1.8億，設置「厭氧發酵設備及沼氣發電設施」，場主丁英仙表示，主體設備皆由歐、美廠商運送來台在現地組裝，光一座厭氧發酵槽將近5千立方公尺，足以處理全台西鄉畜牧場一天的廢水量，巨大的槽體非常壯觀。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，全民畜牧場耗費龐大的經費建造沼氣發電廠，非常難能可貴，且未來能將鄰近畜牧場的廢水集中處理後75%以上作資源再利用於水耕蔬菜、澆灌作物，是相當有遠見的規劃，因此縣府透過環保署專案補助新台幣2,899萬元來鼓勵業者，也期望有更多大型畜牧業加入綠能發電、集中處理的行列。

▲厭氧發酵設備及沼氣發電設施」光一座厭氧發酵槽將近5千立方公尺，足以處理全台西鄉畜牧場一天的廢水量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院環境保護署副署長蔡鴻德南下雲林進行「畜牧糞尿資源化成果觀摩參訪｣，由台西鄉畜牧場主丁英仙導覽共同見證全國畜牧糞尿資源化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院環保署副署長蔡鴻德表示，雲林縣政府大力支持此政策，大場代小場集中處理全國推動13場，雲林縣就佔了7場，這7場每日處理將近1,190.48 CMD廢水並同時每日發電12,412.8度，如果以每戶平均用電量303度換算，可供40戶發電，非常具有效益。

雲林縣環保局指出，畜牧糞尿資源化推動迄今已邁入第6個年頭，在政府、畜牧場、農民及發電業者的協力之下預估年底前全縣將有328家以上畜牧場完成畜牧糞尿資源化利用的申請，每年可減少161.5萬公噸畜牧廢水排入河川，施灌面積達1,166.5公頃，不只減少了環境污染，更激發民眾對在地環保之認同，一起邁向「田肥水清」的目標。

雲林縣環保局表示，歡迎雲林縣畜牧場參與，讓雲林的河川可以更清新，生活更美麗，有意參與畜牧糞尿資源化相關計畫或需媒合的農友可洽詢環保局水質保護科05-5526255。

▲厭氧發酵設備及沼氣發電設施」光一座厭氧發酵槽將近5千立方公尺，足以處理全台西鄉畜牧場一天的廢水量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲厭氧發酵設備及沼氣發電設施，一座厭氧發酵槽將近5千立方公尺，足以處理全台西鄉畜牧場一天的廢水量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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