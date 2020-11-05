LIVE／恐發陸警！閃電明「風雨最強」警戒區曝光　氣象局最新說明

記者黃凱翊／綜合報導

閃電颱風持續逼近，氣象局今（5）日上午發布海警，氣象局預報中心課長林伯東表示，颱風將通過巴士海峽，有逐漸偏北趨勢，若偏北趨勢沒改變，也不排除發布陸上警報。氣象局將於11:40召開記者會說明最新情況。

▲閃電颱風路徑有逐漸偏北趨勢。（圖／中央氣象局）

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氣象局指出，閃電颱風明天一整天最接近台灣，並通過台灣南端的巴士海峽，但其強度及暴風圈還有增強擴大趨勢，另外，在颱風通過巴士海峽後，仍有逐漸偏北趨勢，氣象局不排除發布陸警。

林伯東說，閃電颱風暴風圈和強度將會逐漸擴大、增強，東半部會慢慢開始下雨，周五一整天颱風離台灣最近，尤其台東和恆春半島可能出現局部大雨或豪雨；目前台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部都有2到3米浪高，預計在颱風逐漸接近過程中，浪高會逐漸增強到4、5米，非必要請不要前往海邊活動。

不過，氣象預報員官欣平補充，閃電颱風開始接上導引氣流，路徑上確定很多，但由於位置距離台灣很近，暴風圈範圍有一點靠近陸地，若行徑過程中稍微有一點微小偏移，就有發陸警機率，不過即便發布也可能很快就解除。大致上，隨著颱風逐漸靠近，東半部開始會有下雨現象，不管發陸警與否，明天影響最大區域都為台東、恆春半島，可能會有局部性大雨、豪雨。

▼閃電颱風海警發布，若路徑持續北偏，不排除發陸警。（圖／翻攝自向日葵8號衛星網頁）



