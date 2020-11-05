快訊／閃電增強最快傍晚發陸警　「2地區」明警戒豪大雨彈強灌

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風持續逼近，氣象局今（5）日上午發布海警，由於未來路徑仍有逐漸偏北靠近台灣趨勢，氣象局最快傍晚到晚上發布陸警，主要陸上警戒區為恆春半島。隨著颱風接近，東半部開始有下雨現象，明天以台東、恆春半島2地區影響最顯著，要慎防局部性大雨、豪雨發生。

▲閃電颱風持續發布海警，路徑持續北偏，氣象局最快傍晚發陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

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氣象局指出，閃電颱風明天一整天最接近台灣，並通過台灣南端的巴士海峽，其強度及暴風圈還有增強、擴大趨勢，另外，在颱風通過巴士海峽後，仍有逐漸偏北趨勢，最快傍晚發布陸警。宜蘭蘇澳今已觀測到2米長浪，基隆北海岸、東半部及恆春半島明天仍需注意長浪發生；各地風力今約8-9級，明天各地會增強到9-10級強陣風，恆春半島更可能達11級強陣風。

隨著颱風逐漸靠近，東半部開始有下雨現象，明天影響最大區域為台東、恆春半島，可能會有局部性大雨、豪雨；南部、宜蘭及花蓮則有短暫陣雨；中部地區以多雲為主。

周六雖然颱風已經遠離，但迎風面特別是宜蘭、大台北地區，受到水氣多加上東北風影響，下雨狀況明顯，有局部較大雨勢發生機率。

▲周五一整天，閃電颱風離台灣最近，台東、恆春半島可能有局部性大雨、豪雨發生。（圖／中央氣象局）