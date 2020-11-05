老婆傳訊前男友：MC來得很怪！　他頭頂秒綠…機靈蒐證獲償35萬

▲郭姓男子發現老婆與前男友舊情復燃，不只私下幽會甚至還發生關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

郭姓男子2019年間發現老婆與前男友聯繫上，不過2人對話奇怪，竟然是在討論經期與婦產科，且當老婆傳訊「MC來得很怪」後，對方還回應，「我有戴套，我想是妳的壓力太大了」等語，讓他頭頂瞬間炸出綠光，一氣之下趕緊蒐證提告。台南地院審結判小王須賠償35萬元。全案仍可上訴。

郭妻2017年透過朋友連絡上前男友（鍾姓男子），2人重逢之初僅使用手機連繫，直到2019年大年初三才相約屏東見面，不料當天馬上發生關係。同年10月6日，舊情復燃的2人再次相約台南幽會，逛完百貨後還順勢前往安南區某飯店開房間激戰。

事隔幾日，郭男在老婆手機上見她與不明男子討論經期，甚至還提到有去婦產科就醫，驚覺有異，一問之下才得知原來自己遭戴綠帽。對此，他一狀告上法院，向小王鍾男求償100萬元精神損害。

法庭上，鍾男坦承認有與郭妻上床，並以通訊軟體互傳曖昧訊息，不過他辯稱不知郭妻已結婚，自己無意要侵害郭男配偶權。

台南地院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現當郭妻向鍾男反應自己經期很怪時，對方有回應，「我有戴套，我想是妳的壓力太大了」、「會娶妳好嗎？」，顯見2人確實有發生關係；至於鍾男辯稱自己不知對方是人妻一事，法官發現由於他曾傳訊給郭妻，「妳離的了（婚）嗎」、「別忘了！妳還有家庭好嗎？是我破壞了妳們」等語，故不採信他辯詞，審結認定他侵害配偶權屬實，須賠償郭男35萬元。仍可上訴。

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