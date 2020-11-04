追前男友千萬債務做炸彈「炸壞蛋蛋」　賠1800萬判7年半定讞

▲戴姓男子製作炸彈包裹，炸傷前男友，遭判刑定讞。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

高雄鍾姓女子向前男友、某設計公司馮姓負責人追討1200萬未果，去年5月夥同戴姓男友製作炸彈包裹。馮男打開包裹引爆炸彈，全身64％嚴重燒傷，左側睪丸更因此壞死。一審將2人重判，上訴二審時，2人賠償1800萬達成和解，二審改輕判鍾女5年、戴男7年半，戴男上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，鍾女（43歲）指稱馮男在2013年至2016年2人交往期間，陸續向她借款1200萬元，分手後追討，但都遭到拒絕。鍾女向戴男（63歲）抱怨，家住新北市汐止的戴男決定為她出氣，遂南下高雄。2人前往五金行購買製造炸彈的材料，包含米酒玻璃瓶、鋁粉、碳粉、硝酸鉀等，而後再到汽車旅館中自製土製炸彈包裹。2019年5月15日戴男假扮成快遞人員，將包裹送至馮男位在鼓山區的公司門口。

隔天公司人員將包裹轉交馮男，馮男一打開紙盒就引爆火藥，爆炸威力強大，將1樓大門玻璃震碎、鋁門框脫軌傾倒、天花板輕鋼架隔板部分掉落、OA隔板分離散置及2樓鋁窗玻璃震碎，馮男首當其衝，身體64.5％體表2至3度燒灼傷、左側睪丸壞死及多處撕裂傷等，送醫一度發病危通知，還好撿回一命。

檢警逮捕2人，並聲請羈押獲准，檢方依照「殺人未遂罪」、「槍砲」等罪提起公訴。一審法院審理時，2人坦承製作炸彈，但否認殺人，供稱只是想要給馮男一個教訓而已，不知爆炸威力竟如此強大。一審將2人分別重判，鍾女遭判8年、戴男遭判9年半。

案經上訴，高雄高分院二審審理期間，2人賠償1800萬元與馮男一家3口達成和解。二審考量2人共同謀議製造爆裂物後包裹，刻意使被害人承受未預期之爆裂震波所致身體、健康、財產損害，嚴重破壞社會治安，被害人因而受有嚴重傷害，迄今仍以輪椅代步；但2人賠償家屬達成和解，被害人律師也具狀表示願意給予減輕罪刑，因此二審改判鍾女5年、戴男7年半，鍾女未上訴先行定讞。戴男再上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

▼戴男變裝送炸彈包裹。（圖／記者吳奕靖翻攝）