國道1號台南段飛來保麗龍！害5車連環撞　國道警調監視追元凶

▲國道1號台南段11月1日晚上發生保麗龍掉落事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向273.8公里台南段11月1日晚上發生載運保麗龍之不明車輛，因未依規定覆蓋、綑紮，致保麗龍掉落於內側車道，後方共5部自小客車因閃避不及撞擊該掉落物肇事，幸無人受傷，國道警察第四大隊指出，已向高公局調監視影像追查肇事車輛依法告發。

11月1日晚上8時58分許，在國道1號南向273.8公里處，1部載運保麗龍之不明車輛，因未依規定覆蓋、綑紮，致保麗龍掉落於內側車道，後方共5部自小客車因閃避不及撞擊該掉落物肇事，無人受傷。該起車禍發生後，受害民眾在網路PO文反映，請網友協助提供監視影像以利求償。

國道警察第四大隊警方據報依規定受理後，於11月2日將相關資料送四大隊後，四大隊立即發函調閱高公局CCTV及遠通e-tag相關影像資料，查明肇事車輛，調閱時間約1個月內完成。

國道第四大隊指出，依高速公路及快速公路交通管制規則第21條第1項第1款之規定貨車行駛高速公路及快速公路，裝載之貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固及道路交通管理處罰條第30條第1項第2款之規定，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

國道第四大隊將持續利用各項宣導機會，呼籲行車時要裝載之貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，以免造成自身及其他用路人之危害。

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