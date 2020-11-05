台南市校園安全專責團隊拜會南台科大　即時回應校安需求建構社會安全網

▲台南市副市長許育典，率各局處人員一同前往南台科技大學，持續就校安維護的措施，聽取校方意見與交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為使家長安心，學生安心就學，台南市長黃偉哲全力建構完善的校園安全網絡，積極啟動校園安全座談會，他指示台南市副市長許育典，5日上午率各局處人員一同前往南台科技大學，持續就校安維護的措施，聽取校方意見與交流，並要求局處與校方建立連繫管道，即時回應校安需求並予以改善處理。

台南市副市長許育典表示，台南市政府對市內各級學校，從國中小到高中，及至大專院校的學生，都有責任維護學生安心就學的權利，5日與南台科技大學進行座談，除了將「1029擴大校園安全會報」五點決議告知校方，並親自了解其在校安維護的措施與遇到的困難，進一步提供協助，也希望建立學校和市府各局處的聯繫管道，共同合作建構社會安全網。

許育典於會中再次重申，11月3日在黃偉哲市長的指示下召開跨局處的「1029擴大校園安全會報」，會後作出五點決議，各局處並已著手進行：一、學校盤點易發生危險路段，增設巡邏箱、提高見警率，徹底落實執行巡邏勤務。二、校園與警方互動零時差，接獲案件通報後與衛生局連結疑似精神疾病特殊性癖好的個案資料，追蹤並掌握動態，掌握潛在性危險發生之可能性。三、教育局將強化校園環境機警性的宣導，建立學生即時通報觀念，簡化通報流程。四、全面盤點修繕路燈、清除雜草叢生處，緊密連結各區長、里長的環境異常通報，並强化即時性與修繕效率。五、希望每位市民讓自己成為互相關懷的一員，建立起人與人之間的相互關懷，進而機警的主動通報。

會中南台科大特別提出校園附近私人場域，堆積廢棄物可能造成學生出入安全的死角，許育典聽取意見後即作裁示，責成區公所、環保局以及警察局協助校方處理，區公所允諾將以專案方式儘速辦理。

許育典最後不忘提醒見警率提昇，可保師生安心與人人彼此關懷，也讓人際更加溫暖，未來台南市政府與各級學校將持續合作，共同致力建構更趨完善的校園安全網絡，讓學生能夠就學平安。

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