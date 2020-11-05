詭屍情殺！台南正妹手機消失　型男疑勒斃女友跳海沒死燒炭亡

記者林悅／台南報導

台南市仁德區情侶雙屍命案，檢警發現男方在屍體被發現當天上午，曾騎女方機車前往四草大橋跳水尋短未果，自行游上岸，再騎機車回租處，下午再再騎機車去買木炭回家燒炭身亡，而由潘女頸部有深層出血的手指勒痕，懷疑潘女不是單純自殺，而是被勒斃的加工自殺或根本早已勒殺。

▲台南市仁德區情侶雙屍命案，檢警發現男方在屍體被發現當天上午，曾騎女方機車前往四草大橋跳水尋短未果，再買木炭燒炭身亡，檢警懷疑女方遭加工自殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方查出 11月1日清晨7時多，死者吳男騎潘姓女友機車前往台南市安南區四草大橋上跳水，疑因水太淺而未果，吳男自行游泳上岸後，再騎女友機車離開。當時有民眾發現而向119消防局報案，消防局出動大批消防人車及救生艇前往搜救，但一直未有發現，在1個多小時，消防人員在海灘發現有人從海走上岸的足跡，研判跳水人已自行上岸，為求慎重改成岸巡，但也一無所獲。

當時四草大橋轄區市警三分局顯宮派出所所長毛其揚，據報率員到場協助搜尋，但並未發現跳水人，但在附近有發現1部機車，警方懷疑是跳水人所有，馬上調監視器查看，並追查其車主，警方發現騎機車到現場的是名男子，機車車主係潘姓女子，並發現該機車事後被人騎走。警方不敢大意，通報各警察機關，指該機車駕駛疑有輕生之念，要求進行協尋，以避免憾事發生，警方也曾打電話車主潘女關切，但潘女手機無人接聽。

直到1日晚上6時許，潘女外婆上門找潘女，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見2人躺臥在床，已無生命跡象，雖緊急送醫，但仍宣告不治。警方調查，2人案發前一晚在外婆家吃完飯，晚上8時回家後沒再出門，外婆向警方指證席間死者2人沒有異狀。

雖然有人指出吳男疑有經濟壓力，惟警方查訪時，發現吳、潘2人有正常工作，也沒有明顯經濟壓力，查訪鄰居也沒聽過2人發生爭吵，也未聽聞有人上門討債，令警方對2人尋短原因感到不解。

據台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，11月1日於台南市仁德區所發現之男女共同於屋內燒炭案件，經檢察官相驗及解剖後，發現除女子頸部有較深層出血的勒痕外，並無其他外傷，法醫已採取男女死者的血液、器官等檢體進行化驗，詳細死因仍待鑑定結果後方能確定。

▲死者吳男外貌俊秀，警方查無明顯經濟壓力，尋短原因不明。（圖／翻攝自臉書）

檢警對死者燒炭輕生，為何潘女頸部卻有出血性勒痕，身上無其他外傷，且從吳男騎潘女機車去四草大橋跳水，警方查出車主資料電話聯絡潘女無人接聽，至潘女被發現死亡，潘女失聯時間至少6小時以上，且潘女所有的手機案發後警方也找不到，檢警懷疑潘女係遭加工自殺，甚至早已被人勒斃，所以才無法接聽電話，以檢警目前掌握的事證，吳男死亡前的行為的確可疑，惟一切仍需解剖鑑定報告結果出來，相關疑點才能釐清。

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