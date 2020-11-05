台南超車糾紛...3煞不爽攔路！　拿球棒、熱溶膠條砸車

記者林悅／台南報導

台南七股台17線及南38線往南路段，4日下午發生一起行車糾紛，張姓與胡姓民眾駕駛因超車發生爭執，胡男車內3人，將對方張男車輛攔停之後，取出球棒、熱溶膠條，朝張民車輛猛砸，張男未受傷害，惟車前擋風玻璃、保險桿及引擎蓋等均遭毀損，佳里分局警方據報，在3小時內緝獲3名犯嫌，全案依法送辦。

▲因為超車糾紛，胡男等3人，將對方張男車輛攔停之後，取出球棒、工業用熱溶膠條，朝張民猛砸，佳里分局警方據報，在3小時內緝獲3名犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月4日下午5時許，七股區台17線及南38線往南路段，發生一起行車糾紛，張姓與胡姓民眾分別駕駛車輛，行經七股區台17線及南38線往南路段，因為超車糾紛，胡民車內3人，將對方張民車輛攔停之後，取出球棒、工業用熱溶膠條，朝張民猛砸，張民未下車雖身體未受傷害，惟車前擋風玻璃、保險桿及引擎蓋等處均遭毀損。

案經民眾報案後，立即由佳里分局偵查隊與派出所立即趕赴現場啟動調查，透過調閱監視影像，蒐證訪查確認犯嫌身分後迅速展開追緝行動，於3小時內即將該車胡男3人追查到案，並起獲犯案砸車木棒與工具，全案偵訊後依妨害自由強制罪、毀損及公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

佳里分局分局長甘炎民表示，民眾遇有行車衝突違規糾紛，請勿隨意下車造成衝突，更要注意保有相關蒐證影帶，或主動採取必要蒐證以供查證，交由警方追查查緝不法，切勿一時氣憤與人發生衝突，或以暴力進行私刑正義，不僅於事無補且觸犯刑責得不償失。警方對於社會秩序、地區治安及民眾安全，絕對全力以赴不遺餘力，積極加強打擊不法，保護民眾生命財產安全，營造「宜居安全」的大台南生活圈。

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