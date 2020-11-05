台南仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖「案情逆轉」

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，現場還以衣櫃擋門死意甚堅，警方到場時初步研判為兩人相約燒炭尋短，但是遺體經過解剖之後，案情出現大逆轉，檢警懷疑男方先將女方勒斃之後，再畏罪燒炭自殺。

警方調查，死者為21歲吳姓男子、22歲潘姓女子，2人是情侶關係。11月1日潘女家屬去找她，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見兩人躺臥在床，已無生命跡象，雖緊急送醫，但仍宣告不治。

鑑識人員現場的初步勘查，現場沒有外力侵入痕跡，房間牆內留有煙燻痕、炭盆及燃燒後的木炭碎屑，無翻箱倒櫃及打鬥跡象。擴大調閱現場周遭影像後，在附近民生用品賣場調得死者吳男1日下午1時許購買木炭的影像。

警方追查還發現，1日當天上午，吳男騎女友機車前往四草大橋跳水尋短，疑因水太淺未果而自行游上岸，並騎機車離開，再去買木炭回租住處燒炭尋短。

1日傍晚6時許，潘女親屬來找潘女，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見2人躺臥在床，已無生命跡象，雖緊急送醫但仍告不治。據了解，吳男疑有經濟壓力，可能是造成尋短的動機。

檢方初步相驗就時發現，潘女的脖子有傷痕，案情恐不單純，經解剖遺體後，才發現女子頸部有較深層的出血狀況，才使得案情出現逆轉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995