　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美選結果影響　廖達琪：拜登上對台灣是「短空長多」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中山大學政治研究所教授廖達琪。（圖／記者陳政錄攝）

▲中山大學政治研究所教授廖達琪。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統大選結果進入到數計時，中山大學政治研究所教授廖達琪5日分析，共和黨川普若連任，對台灣繼續是「短多長空」，若由民主黨拜登當選，對台灣不一定不好，預計將「短空長多」，因為美中長期競爭態勢依然存在，只是手段、方法的不同。

有鑑於美國大選結果對台灣及兩岸關係發展的重要性，兩岸圓桌論壇協會5日以「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」為主題召開座談會。廖達琪在會前受訪時表示，雖然目前拜登領先多一點，但川普連任決心更高，短期間內將有一段混亂期。

▲▼兩岸圓桌論壇協會5日召開座談會，主題為「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」。（圖／記者陳政錄攝）

▲兩岸圓桌論壇協會5日召開座談會，主題為「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」。（圖／記者陳政錄攝）

至於外界認為民進黨過度押寶川普，和日前政府召開國安會議，是為「盡快跟拜登取得聯絡」的說法，廖達琪說，這是她個人的推論，除了在周日開非比尋常外，蔡政府一直跟川普政府友好，國慶時民主黨賀詞事件，引起不小爭議，在此之下，國安會議應會對選後情況做預估，「有些再平衡的想法。」

她認為，就目前了解，拜登陣營跟蔡政府聯繫較弱，若不能像過去川普入主白宮前，就通話搶得先機，那麼駐美代表蕭美琴壓力會非常沉重；但廖達琪說，拜登當選對台不一定不好，因為川普短期內頻頻挑起台灣問題，對台軍售價格高，但他國際聲譽差，能否確實維護台灣利益有待觀察，會是「短多長空。」

若拜登當選，廖達琪說，拜登傾向多邊主義，或用國際圍堵方式和中國大陸打交道，並重返WHO，台灣角色就不會那麼凸顯，整體來看可能「短空長多。」

▲▼退役中將、前立法委員帥化民。（圖／記者陳政錄攝）

▲退役中將、前立法委員帥化民。（圖／記者陳政錄攝）

在美選後對台軍售議題上，退役中將、前立法委員帥化民則認為，不論是川普或拜登當選，美國國務院對台軍售的大政策、大方向並不會改變，絕對會繼續進行。

因此，他提醒，台灣要關注的是，美國是否願意賣給台灣好的、有用的軍火，另就算川普聲望如日中天時，也不會踩到中國大陸國家安全法的底線，沒有軍艦靠港或駐軍，只有政客訪台、萊豬售台等，這是台灣要認清的事實。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
雲林小五女童賣碗粿養家　遭棄單300碗！送不完倒掉超心酸
拜登只要再拿內華達州就當選！　當地開票狀況曝光
川普北卡暫領先1.4%！　「還剩30萬選票」有危機
拜登吃下「最多選舉人票州」打趴搖擺區　川普苦等喬治亞奇蹟
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

人妻為了買房假離婚！　老公分走全部財產「娶了她閨蜜」　

疫情原因！　中國暫停菲律賓持簽證、居留許可人員入境

27歲女網戀「帥氣11歲少年」　一見面哭了「竟是他爸」…

美選結果影響　廖達琪：拜登上對台灣是「短空長多」

美國將繼續「戰略模糊」　學者：遏制中國是兩陣營共同點

趙春山：守住「兩底線」蔡英文任內兩岸不會開戰

雙11買到耳聾了！小資女「熬夜看直播」比價　3天後送醫崩潰

21.5億！　台企冠捷科技簽下進博會全球首單

「麗水山耕」兩岸農業文創大賽　台灣作品奪3獎

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

人妻為了買房假離婚！　老公分走全部財產「娶了她閨蜜」　

疫情原因！　中國暫停菲律賓持簽證、居留許可人員入境

27歲女網戀「帥氣11歲少年」　一見面哭了「竟是他爸」…

美選結果影響　廖達琪：拜登上對台灣是「短空長多」

美國將繼續「戰略模糊」　學者：遏制中國是兩陣營共同點

趙春山：守住「兩底線」蔡英文任內兩岸不會開戰

雙11買到耳聾了！小資女「熬夜看直播」比價　3天後送醫崩潰

21.5億！　台企冠捷科技簽下進博會全球首單

「麗水山耕」兩岸農業文創大賽　台灣作品奪3獎

洪孟楷問「剃毛秀有問過羊意願」？　網嗆：你吃雞排有問過雞？

恐怖鳥貞子！藏在頭髮間定格怒視　網心臟漏一拍：眼睛還會動

要蔡英文談蔣介石是不是228加害者　柯文哲：我被民進黨迫害沒比較少

獨攬環島列車遭疑不公！台鐵急澄清：2次開標都「僅易遊網投標」

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

富邦證券加碼激勵零股交易　複委託月月抽iPhone 12

三秒膠「封鎖」8警車！17歲屁孩強出頭報復　阿sir要出勤...怒了

李永然律師邀請民眾參與「南台灣人權論壇」了解勞動人權

拜登勝選很慘！4票倉被共和黨翻盤　《時代》：他要接手的是「川普的美國」

許效舜曝澎恰恰近況　幫喊話債主「別對他人生有損傷」

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

父遭千金酒駕撞死　高三妹抑鬱休學

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

27歲女網戀帥氣11歲少年！一見面哭了竟是他爸

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

高三女留13個對不起　失蹤10小時亡

古惑仔深夜火拼！　100人持刀、棍街頭混戰

料拜登上　吳子嘉：蔡兩岸無法突破

人口紅利消失？陸提開放三胎挨轟

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

廖達琪：拜登對台灣是「短空長多」

打了300通電話！老師吞100粒藥亡

更多熱門

相關新聞

柯文哲：中美局勢短期內不會改變

柯文哲：中美局勢短期內不會改變

美國總統大選投開票尚未結束，民主黨候選人拜登目前以264張選舉人票領先，距離入主白宮僅剩6張。被問到如果拜登當選，對之後台美關係有何看法？台北市長柯文哲表示，美國仍是台灣最重要的盟邦，不論誰當美國總統，中美局勢在短期內都不會改變，戰略不會改變，也許戰術會有一點不同。

還有60萬票沒開...川普有望翻盤搶回亞利桑那！

還有60萬票沒開...川普有望翻盤搶回亞利桑那！

被控選舉不透明　搖擺州：無聊！

被控選舉不透明　搖擺州：無聊！

拜登吃下「最多選舉人票州」川普苦等喬治亞州奇蹟

拜登吃下「最多選舉人票州」川普苦等喬治亞州奇蹟

拜登可能勝出　得到提前投票支持

拜登可能勝出　得到提前投票支持

關鍵字：

美國總統美國總統大選台灣美中台兩岸川普拜登廖達琪軍售帥化民

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖案情逆轉

美選戰況　桑德斯超神準預測

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

即／拜登在威斯康辛贏了

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

Yeri嘆：想活在更清澈明亮的世界

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面