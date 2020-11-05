美選結果影響　廖達琪：拜登上對台灣是「短空長多」

▲中山大學政治研究所教授廖達琪。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統大選結果進入到數計時，中山大學政治研究所教授廖達琪5日分析，共和黨川普若連任，對台灣繼續是「短多長空」，若由民主黨拜登當選，對台灣不一定不好，預計將「短空長多」，因為美中長期競爭態勢依然存在，只是手段、方法的不同。

有鑑於美國大選結果對台灣及兩岸關係發展的重要性，兩岸圓桌論壇協會5日以「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」為主題召開座談會。廖達琪在會前受訪時表示，雖然目前拜登領先多一點，但川普連任決心更高，短期間內將有一段混亂期。





▲兩岸圓桌論壇協會5日召開座談會，主題為「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」。（圖／記者陳政錄攝）

至於外界認為民進黨過度押寶川普，和日前政府召開國安會議，是為「盡快跟拜登取得聯絡」的說法，廖達琪說，這是她個人的推論，除了在周日開非比尋常外，蔡政府一直跟川普政府友好，國慶時民主黨賀詞事件，引起不小爭議，在此之下，國安會議應會對選後情況做預估，「有些再平衡的想法。」

她認為，就目前了解，拜登陣營跟蔡政府聯繫較弱，若不能像過去川普入主白宮前，就通話搶得先機，那麼駐美代表蕭美琴壓力會非常沉重；但廖達琪說，拜登當選對台不一定不好，因為川普短期內頻頻挑起台灣問題，對台軍售價格高，但他國際聲譽差，能否確實維護台灣利益有待觀察，會是「短多長空。」

若拜登當選，廖達琪說，拜登傾向多邊主義，或用國際圍堵方式和中國大陸打交道，並重返WHO，台灣角色就不會那麼凸顯，整體來看可能「短空長多。」

▲退役中將、前立法委員帥化民。（圖／記者陳政錄攝）

在美選後對台軍售議題上，退役中將、前立法委員帥化民則認為，不論是川普或拜登當選，美國國務院對台軍售的大政策、大方向並不會改變，絕對會繼續進行。

因此，他提醒，台灣要關注的是，美國是否願意賣給台灣好的、有用的軍火，另就算川普聲望如日中天時，也不會踩到中國大陸國家安全法的底線，沒有軍艦靠港或駐軍，只有政客訪台、萊豬售台等，這是台灣要認清的事實。

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