差距僅0.6％！川普、拜登「決戰」內華達州　結果最快6日揭曉

記者張方瑀、張靖榕／綜合報導

美國總統大選開票尚未結束，拜登目前以264票領先川普的214票。若拜登能拿下內華達州的6張選舉人票，就有望以剛好過門檻的270票數入主白宮。不過，根據最新開票結果顯示，川普在該州的得票率緊咬拜登，兩人差距不到0.6％，川普仍有機會翻盤。

▲川普和拜登在內華達州的差距僅0.6％。（圖／路透）

拜登現階段以264票，領先川普的214票，還有5州仍在計票當中。就算川普拿下東岸賓州、喬治亞州與北卡羅萊納州，共計51張選票，讓票數大幅上升，仍不到當選門檻的270張選票，因此西岸唯一未開出的「內華達州」便成為雙方陣營決勝點。

若川普成功勇奪東部3州，選舉人票將會一舉飆升至265票，超越拜登當前264票。然而擁有6張選舉人票的內華達州，還在持續計票中，而且由拜登以49.3％微幅領先川普的48.7％，差距僅0.6％。

只要拜登勝出，就會剛好抵達270票大選門檻，川普只能以5票之差飲恨，即便再拿下阿拉斯加的3張選舉人票，也還有2票之差。

負責選舉事務的副州務卿索利（Wayne Thorley）表示，他原本預計4日下午宣布進一步開票結果，但稍晚就向CBS頻道8 News Now證實無法達成，必須延遲到5日上午9時（台灣時間6日凌晨1時）宣布。

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