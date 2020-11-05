彰化這家公司超狂！川普當選放假10天　拜登當選放喪假3天

記者唐詠絮／彰化報導

美國總統大選，到底是川普連任還是拜登奪下總統大位受到全球矚目，彰化台新環保公司幾乎99.9%都是超級「川粉」，大選期間廠房大門貼出為川普加油的競選旗幟與圖片，不僅如此，董事長黃麗香還對全員工大喊，只要川普當選就放10天大假，以示普天同慶，若是對手拜登當選，公司一樣放假，但放的是「3天喪假」。

▲川普當選台新環保公司放10天假。（圖／台新環保公司提供，以下同）

黃麗香視川普為偶像，也對全員工表示，不管川普當不當選，公司一樣放假，而且還不是放無薪假，也強調「10天或3天都是一次放完，全部給薪」，還拍一支為川普競選的影片，為川普加油，消息一出引發同業羨慕，大呼「真的是幸福企業」。

台新環保公司總部位於台北，工廠在彰化和美，專門從事廢車船解體及廢鋼鐵五金處理，同時也生產瀝青、石油焦等製造建築防水材料及其他製品，規模相當的龐大。

黃麗香本人也將於11點30分在台北市民生東路三段出面召開記者會對外說明支持川普的緣由，不過也有人質疑，這麼大的公司可以晾著休息10天不上班嗎？發言人也說，當然這是不可能的，如果不休假的員工，也可以選擇上班，屆時公司應該也會發加班費啦。

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