拜登拿密西根州後吃定心丸！　發推特「我們肯定會贏」語氣超堅定

記者張寧倢／綜合報導

民主黨籍候選人拜登於台灣時間5日上午在推特連續發文，並發表簡短演說強調，對當前選情有信心，一旦計票結束，就將贏得選舉。沒想到，才剛講完沒多久，密西根州的結果就出爐，確實由拜登取得該州16張選舉人票，而拜登也再度發文表示，「我們肯定會贏！」

▲民主黨候選人拜登（Joe Biden）發表全國演說。（圖／路透）

根BBC報導，拜登於稍早發表簡短演說，「當計票結束時，我相信我們將是贏家。」儘管選票還沒完全開出，他已在關鍵的密西根州取得領先優勢。然而，就在拜登發表短講的不久之後，美國媒體就宣布密西根州的計票結果出爐，果貞由拜登拿下密西根州的16張選舉人票。

報導指出，儘管還需等待其他關鍵州的選舉結果，拿下密西根州後的拜登又立刻再推特發文，以相當堅定的語氣說，「我們肯定會贏！（clear we will win）」顯示出拜登對於勝選的確信，在拿下密西根州之後已變得更加強烈。目前，尚未宣布的戰場州還剩下：北卡羅來納州、喬治亞州、賓州以及內華達州等。

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

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