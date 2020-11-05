搶「十四五」商機　桂台會推兩岸大健康產業合作

▲第16屆桂台會落幕。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

2020海峽兩岸(廣西)大健康產業合作交流會2日在廣西南寧舉行，兩岸專家和企業界人士參加交流會，尋求大健康產業合作商機。廣西桂台經貿文化交流協會會長李東興表示，大健康產業的合作與集聚發展是未來經濟的支柱產業，歡迎台灣以及區內外嘉賓和企業家到廣西投資興業。

廣西壯族自治區民政廳副廳長潘志武則在交流會上介紹廣西大健康產業發展情況，他表示，廣西發展大健康產業主要以健康養老、醫療醫藥、健康食品、健康高端製造、健康管理等為重點方向，著力構建結構優化、功能完善、附加值高、競爭力強的產業體系。

▲廣西巴馬瑤族自治縣是有名的長壽村。（圖／記者曾俊豪攝）

台灣中華兩岸大健康協會理事長李泓蘭提到，廣西作為跟東盟接軌的省區，完全有條件成為東盟等國家的健康養老產業標竿，台灣則可以用專業的康養經驗和資源抓住大陸的大平台、大需求、大資金機遇和政策支持，實現台商轉型升級。

《中新社》報導，本次交流會上，防城港市桂海醫學科技有限公司與台灣貝索企業有限公司達成共建防城港國際細胞醫學中心投資合作協議。該項目建設主要內容包括乾細胞與免疫細胞制備技術研究、乾細胞與免疫細胞儲存與運輸技術研究、乾細胞與免疫細胞生產（臨床級）與供應、乾細胞與免疫細胞醫學研究、乾細胞與免疫細胞臨床應用轉化等。

另，大陸「十四五規劃」將以「內循環」為基礎，打造「雙循環」的發展格局，其中，擴大內需政策造就的「大消費」族群，包括食品、飲料、交通、建材等行業；改革社保、完善收入分配涵蓋的生物科技、製藥、醫療、醫材、長照、養老等領域都是發展商機。

▲巴馬瑤族自治縣長壽村人瑞。（圖／記者曾俊豪攝）