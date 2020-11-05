第16屆桂台會落幕　簽約投資意向金額達257億

▲第16屆桂台會簽訂意向訂單達257億。（圖／與會者提供）



記者曾俊豪／綜合報導

第16屆桂台經貿文化合作論壇2日在廣西南寧舉行，今年論壇共簽約13個投資項目、2個戰略合作協議，簽約投資意向金額達60.58億元人民幣，折合新台幣約257億元。

本屆論壇以「深化交流合作，促進融合發展」為主題，共安排8項活動，包括開幕大會、5場平行主題活動、項目對接洽談和簽訂合作協議，期間還進行投資考察、舉行「台企拓內銷」直播活動及大陸全國台企聯第46屆西南西北區會長聯誼會。

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／與會者提供）

綜合陸媒報導，大陸國台辦副主任裴金佳在致詞時提到，大陸疫情防控和經濟恢復性增長都走在世界前列，大陸發展穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，也不會改變，廣大台胞在大陸發展大有可為。

他表示，當前，兩岸關係面臨困難和挑戰。台獨分裂勢力倒行逆施，限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鈎、文化斷鏈，外部勢力蓄意攪局，台海形勢日趨嚴峻複雜。「兩岸關係好，台灣才會有前途，台灣同胞才能有更好的發展前景和福祉。」

據統計，今年桂台會共簽約13個投資項目、2個戰略合作協議，涵蓋電商電子、健康養生、生態農業、醫學、食品加工、五金製品、汽車銷售等多種領域。

▲廣西壯族自治區代主席藍天立於第16屆桂台會開幕式致詞。（圖／與會者提供）