「撐紅傘」側坐機車！一陣大風吹…洋裝女慘遭甩飛「後腦砸地」亡

▲女子側坐、沒戴安全帽、撐傘搭機車。（圖／翻攝自《法治最前線》）

圖文／CTWANT

愛美女性坐機車，最好別側坐又撐傘！大陸廣西玉林容縣，日前發生一起驚悚又不幸的交通事故。有一名女子在豔陽天穿裙子乘機車外出，因為穿連身裙不方便跨坐機車，加上當天太陽很大，女子索性側坐在機車後座，還撐了一把傘遮陽，沒想到機車行駛途中，突然一陣大風吹來，女子連人帶傘被當場甩飛，滾落地面後當場死亡。

據大陸廣西《法治最前線》報導，這起側坐機車意外事件是發生在今年8月，從照片可看到，這名穿著連身洋裝的女子，可能因為服裝不方便跨坐，她以側坐姿勢坐在機車上，還沒戴安全帽搭乘。車子等紅綠燈時，因為當時太陽很大，她便撐起紅傘遮陽，沒想到綠燈後機車再度行駛，才開了不到50公尺，突然刮起一陣風，女子在沒戴安全帽的狀態下，連人帶傘被甩飛，導致她摔下後頭部重重砸在地上當場身亡。

▲女子連人帶傘被甩飛，墜地身亡。（圖／翻攝自《廣州日報》微博）

民警調查這起交通事故後認為，女子死亡原因，應與撐傘搭機車又沒戴安全帽有關，加上女子是側坐機車，乘客的固定性比較不足，車子若急速轉彎，很容易因為慣性離心力，導致人被甩飛出去。(影片請點我)

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