郵寄選票寄錯州！衰男開車3200公里　30小時返鄉投票：做正確的事

▲男子不惜來回花30小時車程返鄉投票。（圖／翻攝自twitter／joe lamuraglia）

記者李振慧／綜合報導

美國大選今年受到新冠肺炎疫情影響，許多人選擇以郵寄方式投票，不過住在麻薩諸塞州的男子拉穆拉利亞(Joe LaMuraglia)意外發現他的選票被寄錯到其他州，為了完成選民義務他不惜開車3218公里，花費30個小時也要回到老家喬治亞州投票。

52歲男子拉穆拉利亞近年來居住在波士頓市的西偌克斯貝瑞街區(West Roxbury)，雖然早在9月便向喬治亞州當局索取選票，卻遲遲沒有收到，後來才發現票竟然被寄到維吉尼亞州而不是所在地，下定決心絕對不能錯過這次選舉的他，便親自開車回家鄉去投。

▲喬治亞州選民投票大排長龍。（圖／路透社）

拉穆拉利亞表示，「這趟旅程來回大概花了我30小時，開了15小時抵達投票所，投票只花了52分鐘」，雖然長途開車的疲累讓他有些吃不消，但是覺得自己是在做正確的事，「我會這樣做，是因為這次選舉非常重要，而且我是一個固執的人」。

拉穆拉利亞被問到長達15小時車程如何打發無聊時，他表示，途中會聽一些podcast也會聽車上廣播，喝了非常多杯咖啡，以及打電話給親友聊天，「連續開15小時的車絕對不是容易的事，我知道很多年輕人都辦不到，不過投票是我身為公民應盡的義務」。

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