不爽拜登微贏！川普要威斯康辛州驗票　「至少付8570萬」官方：付錢就開始

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選漏夜開票，直至台灣時間5日上午仍有7州尚未開出，其中拜登在六大搖擺州威斯康辛州與密西根州，將原本是共和黨傾向的地區全數拿下，讓川普直呼：「我摸不透發生什麼事」，其團隊也要求重新計票，如今威斯康辛州官方表示，同意讓川普驗票，「只要他自己付錢就好！」

▲川普在威斯康辛州敗給拜登，要求驗票。（圖／路透社）

綜合外媒報導，原先被外界預估在搖擺州內屬於「共和黨票倉」的威斯康辛州，在開出選舉人票後，確定由拜登以20000票微幅領先川普，拿下10張選舉人，這讓川普陣營相當震驚，就連本人都認為「不知道發生什麼事了！」，於是在輸了威斯康辛州、密西根州之後，律師團提出驗票要求。

據悉，威斯康辛州的1850的城鄉鎮，若需要重新驗票，預計將在17日之前就要向州委員會報告結果，此外《紐約時報》也預估，若是川普決定要在威斯康辛州驗票，很可能需要耗費300萬美金（約台幣8570萬）。

威辛康新州最高行政長官沃爾夫（Megan Wolfe）表示，本州選舉進行非常順利，雖然有些延遲，但是過程都沒有任何問題，若是川普陣營想要驗票，只要願意付費那麼就沒有問題。

註：2016年大選威斯康辛州也有重新計票，差距0.25%之內，重新計票費用由州政府支付；如果差距1%之內可以申請重計，但候選人陣營支付重新計票費用。