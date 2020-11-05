LIVE／閃電颱風警報！氣象局8:40說明最新路徑

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記者簡仲豪／綜合報導

今年第20號颱風「閃電」海警來了！中央氣象局預報員林定宜今天（5日）表示，氣象局預計上午8時半發布輕度颱風閃電海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報，今還要再觀察，周五颱風距離台灣最近，影響最大。而暴風圈侵襲最新機率也出爐。氣象局將於8:40召開記者會說明最新情況。

▲氣象局預計上午8時半發布輕度颱風閃電海上颱風警報。（圖／翻攝日本向日葵8號衛星即時網頁）

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▲天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局發布「長浪即時訊息」，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，目前宜蘭蘇澳持續觀測到浪高2米左右的長浪，需特別注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，今僅基隆北海岸、大台北東側及宜蘭地區有零星雨，其他地區則維持多雲到晴；周五颱風外圍影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。他分析，它將朝巴士海峽前進，氣象局預計8時半發布海警，至於是否發陸警，今還要再觀察；周五颱風最接近台灣，屆時也是它強度最強時。

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