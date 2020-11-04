閃電颱風開始動了「最快明清晨發海警」　一圖看各地風雨時程

▲氣象局預計明天清晨到上午之間發布閃電颱風海警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風停止滯留打轉，已逐漸往西前進！氣象局表示，未來閃電會往巴士海峽一帶移動，周五最接近台灣，以現在路徑來說，預計明天清晨到上午之間將發布海上颱風警報。

氣象預報員葉致均表示，閃電颱風今天下午2點位於鵝鑾鼻東南東方900公里海面，已經逐漸開始往西前進，朝向巴士海峽一帶移動，以周五最接近台灣。

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▲閃電颱風預計朝向巴士海峽一帶移動，海警範圍預估為巴士海峽一帶。（圖／中央氣象局）

以現在路徑來看，氣象局預估在明天清晨到上午之間發布閃電海警，警戒範圍為巴士海峽一帶。另外，受到颱風影響，6日之前基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖及西南部沿海都要注意長浪發生，今天在蘭嶼已觀測到4米長浪。

各地降雨部分，明天東北季風減弱，雨區集中在基隆北海岸、大台北東側、宜蘭地區，其他地區多雲到晴。周五閃電颱風最接近時候，台東、恆春半島雨勢最明顯，會有局部大雨發生機率，北部、東北部及高雄、屏東山區也會有局部短暫陣雨。

周六颱風逐漸遠離，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，也可能有局部較大雨勢發生機率，其它地區維持多雲天氣。

▲周五閃電颱風最接近時候，台東、恆春半島雨勢最明顯，會有局部大雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

周日至下周三東北風再度增強，這一波水氣較多，北部、東半部及恆春半島持續有短暫陣雨，東北部、北部山區注意局部較大雨勢發生。

溫度部分，明天各地低溫在19-22度之間，高溫26度以上，周五各地高溫則在29度以上，桃竹苗地區由於是颱風背風面有沉降作用，溫度會更高。下一波東北風來襲時，北台灣低溫20-21度，高溫下降至24-25度。

▲閃電颱風風雨時程。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」以目前資料研判，閃電颱風走台灣南側海域的機會最大，登陸台灣或菲律賓的機會明顯降低。

受到颱風逐漸接近影響，東部、恆春周四晚起有陣雨，因為位處颱風跟偏東風的迎風面，預計周六隨著颱風遠離就會停雨。高屏周五晚可能陰雨，因為要看閃電颱風距離台灣多近。如果路徑偏北，高屏周五晚就會下雨；如果路徑偏南，高屏周五晚陰天為主。

北北基（桃）周五注意強風偶雨，周五早上跟東部類似，有地形舉升降雨，中午過後，當颱風跑到台灣西南方海域，

有可能會有強陣風出現，因為氣流在東部受到擠壓而在此處加速，又稱「角隅流」，地形阻擋誘發的強風。但桃園及新竹以南至台南地區則沒影響，只是周五白天會有點熱，秋老虎再現。

宜蘭周日雨勢會很大，這其實跟颱風沒有什麼關係，主要是東北季風跟暖濕偏東風相遇，而且剛好碰上宜蘭地形舉升致雨。另外，周日雨區有可能往北北基桃擴散。

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