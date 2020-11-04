嘉藥邀請台南在地耆老　見證安南生活地圖

▲嘉南藥理大學環境學院與休閒學院，辦理「安南環境教育學堂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學環境學院與休閒學院，於安南區安東里活動中心，攜手辦理「安南環境教育學堂」，為在地創生邁出成功的一步。

課程活動受到各界歡迎與重視，除了東道主安東社區發展協會蔡杰男理事長外，為表示對「安南環境教育學堂」重視，包括立委陳亭妃、安南區長葉誌明、市議員王錦德、安東里里長吳金城、台江文化促進會理事長黃玉坤、安南區溪頂寮保安宮副總幹事黃泳順及公親社區長壽會蘇青癸等人到場熱情指導。

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安南環境教育學堂是由嘉藥環境資源管理系鄭蕙玲老師與彭衍順老師，邀請多位社區耆老與長期深耕在地社區營造的先進，擔任「安南環境教育學堂」講座所組成，而該校選修「社區總體營造」課程同學為主要學員，透過大手牽小手的學習方式，帶領學員深入瞭解安南地區的環境生態及人文歷史，課程安排主要是透過介紹安南區的人文及地理，提供學生後續實地踏查安南區的基礎背景知識，以利日後共同繪製完成安南區生活地圖，進而形塑在地獨特的生活意象與底蘊。

安南區一直是嘉藥深耕在地的長期合作夥伴，從台江國家公園管理處「家園守護圈」計畫到教育部補助的「永續安南環境生態與綠色產業」大學社會責任實踐計畫(USR)，該校聚焦在地生態維護及產業效益升級等訴求，並從地方創生(永續社會)、綠色產業(永續經濟)、環境教育(永續環境)三大面向切入，持續結合在地社區居民合作，創造共榮共生的願景，不僅逐步顯現計畫成效，也與在地鏈結，建立良好默契與信任。

嘉藥環境永續學院院長張家源表示，安南區富含許多觀光景觀與資源，好好的開發規劃，就能發光發熱，帶動地方發展，因此有「永續安南環境生態與綠色產業」大學社會責任實踐計畫(USR)的誕生，除了要感謝安南區各界對於「安南環境教育學堂」師資悉心規劃與支持外，同時期盼透過完成安南區生活地圖，讓大家對安南區的生活及文史有進一步的認知與瞭解，達到活化地方發展、實踐地方創生的目標，也善盡大學實踐社會責任的工作與實踐。

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