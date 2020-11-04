2021年起放流水氨氮新增管制　台南市環保局：違者最高罰2千萬

▲台南市環保局表示，明年起氨氮排放超標者一經查獲，將依水污染防治法，處以6萬元以上2千萬元以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為減少水體氨氮總量，2021年1月1日起特定事業及污水下水道系統業者將新增氨氮管制項目，台南市環保局表示，明年起氨氮排放超標者一經查獲，將依水污染防治法，處以6萬元以上2千萬元以下罰鍰，請業者務必提前做好設施並妥善操作，拚經濟之餘不忘維護環境，更能避免觸法得不償失。

環保署增訂之放流水氨氮排放管制新標準所適用之對象，台南市環保局共列管270家特定事業及污水下水道系統業者，對象含括金屬表面處理業、電鍍業、製革業（生皮製成成品皮者）、廢棄物掩埋場、發電廠等5種事業及其他工業區專用污水下水道系統、公共污水下水道系統（流量大於250立方公尺/日）。

今年以來，環保局已陸續檢測159家業者氨氮排放，9成都能符合2021年1月1日起的管制標準。為輔導業者改善，環保局已於2020年10月7日舉辦2場氨氮加嚴法規說明會，提醒業者放流水超標面臨的裁罰，以及提供可行的改善設備與執行等相關資訊。

市長黃偉哲表示，河川是重要的自然資源，是地球生物重要的生命系統，發展經濟也要注重環境，讓河川能夠存活，展現其應有的生命力，使經濟與環保兼顧才能創造多贏，永續發展。

環保局長謝世傑表示，氨氮含量過多會造成水體中溶解氧濃度降低，導致水體發黑發臭，另水體優養化，藻類會大量繁殖，阻塞水路、其腐敗藻類亦消耗水中大量溶氧，對水中動植物造成不良的影響。呼籲業者務必遵守法令，做好設施並妥善操作。

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