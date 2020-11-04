入秋後天氣轉涼　籲請民眾留意居家用火用電安全！

▲天乾物燥火源使用驟增，消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家用火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據台南市消防局統計，2020年9月至10月底之建築物火災件數為68件，其中的電器火災及煮食不慎分別為20及16件，占52.94％。有鑑於入秋後天氣越來越寒冷，天乾物燥火源使用驟增，消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家用火安全。

台南市消防局指出，冬季家庭常用電器不外乎暖風扇、電暖爐、電毯等保暖電器，這些電器往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。民眾常使用居家電器，像是延長線、除濕機、電烤爐等，其中延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災。延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。

市長黃偉哲呼籲民眾務必養成「人離火熄」之生活習慣，以降低烹飪不慎火災之發生率。消防局長李明峯亦提醒民眾，建構不易起火及易於避難之居住環境甚為重要，除室內裝修使用耐燃材料，住宅用火災警報器之安裝更為必要，住警器可提早偵知火災發生，降低火災所造成之損失。使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風；若不幸發生一氧化碳中毒，應立即停止使用，將病患移動至通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

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