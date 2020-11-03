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東港警強化校安檢測+預防作為　確保轄區學生安全

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▲屏東縣東港警分局到轄區慈惠護專就校園安全工作與校方人員交換意見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局到轄區慈惠護專就校園安全工作與校方人員交換意見 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於近期他轄發生重大校安事件，屏東縣東港警分局為即時加強校園安全工作，由分局長林文煜率偵查隊長石加宏及南州分駐所所長黃賢隆等人，於2日到轄內的慈惠醫護專校，與該校學務主任陳清雨，就強化校園安全議題雙方交換意見，確保學生安全。

▲屏東縣東港警分局到轄區慈惠護專就校園安全工作與校方人員交換意見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼宣導反詐＋反毒、交換意見。

▲屏東縣東港警分局到轄區慈惠護專就校園安全工作與校方人員交換意見 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方利用這次機會，主動再次對該校進行安全檢測，針對目前暗處偏僻地點，提出增設監錄系統建議，另分局長林文煜責成分局偵查隊、家防官及南州分駐所員警，要以「情境犯罪預防」及「環境犯罪預防設計」的概念，與學校、村里社區及民間單位共同協力，從各面向積極防處校園安全事件。

另警方也利用到該校機會，進行反詐騙、反毒、交通、婦幼安全及等預防犯罪宣導，向學生們說明常見的社群網路詐騙手法、提醒學生們要小心防範，避免上當，更告知學生們施用毒品造成身體及家庭之傷害，防止毒品入侵校園，提升自我保護觀念。

東港分局長林文煜表示，「即時起，東港分局會針對所轄慈惠護專等37所各級學校周邊路段加強巡守，提升見警率，並落實校園案件通報機制，以維學生日常生活安全保障，讓不法之徒無機可乘」。

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