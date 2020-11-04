酒駕截肢10年！過來人曝「震撼照」勸世　義肢壞不敢求助：很沒用

▲義肢斷裂鬆脫。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

酒後駕駛害人又害己！一名男子民國99年酒駕自撞電線桿，導致右小腿重傷截肢，這10年來都得靠義肢來行走，「也因為這關係難找工作」，直到日前他終於體會到少一條腿有多不方便，走到一半義肢螺絲突然斷裂害他無法行動，當下覺得無助又羞愧，只能以過來人身分苦勸大眾千萬別酒駕。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，日前他從高鐵站要走去牽車時，右小腿的義肢螺絲突然斷裂，害他只剩下左腳可以行走，「10多年了從沒遇到這種情況」，當下不知道該如何開口向人求助，深怕被其他人發現自己裝義肢，「真的很無助，也覺得自己很沒用。」

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▲酒駕害自己丟了一條腿。（圖／翻攝自爆廢1公社）



經過內心一番掙扎後，他還是硬拖著右腿義肢請高鐵警察與站務員幫忙，在他們的幫忙下才終於平安回到宿舍，脫下義肢看著壞掉的螺絲，心中頓時百感交集，決定要PO一篇文警示大眾，「會PO這文也是想奉勸各位不要酒駕，因為害人害己，我這是最好的例子。」

網友紛紛鼓勵他，「很棒的勸世文，希望其他人能得到警惕」、「但說實在的，會酒駕的還是會，不會的就是不會」、「有得時候真的要跌了一跤才會怕疼，沒跌過的照樣跑」、「願意承認自己的錯誤很棒」、「相信您這些年也深刻體會到酒駕會造成多大的危害」。