超商女店員補貨...遭高雄男後面硬來！右手牢牢壓制　她嚇壞尖叫

▲阿傑趁著女店員在補貨時，朝後方環抱對方。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）對一名超商女店員「花花」（化名）有好感，竟然就趁對方忙於工作時，從後方環抱對方，過程中手還觸碰到花花的胸部，誇張的行徑讓花花當場嚇壞了，氣得報警處理。對此，高雄地院審理後依法判阿傑10月徒刑。

判決指出，阿傑常常到高雄某間超商，久而久之就對該超商女店員花花產生好感，但他竟不用正當手段追求對方，而是竟意圖性騷擾，基於強制之犯意，趁著對方在貨架補貨不及抗拒之際，伸手觸摸花花的肩部。花花的肩膀被碰到之後，大聲表明要對方不要騷擾自己，怎料阿傑竟還變本加厲，從後方強行環抱花花，在花花掙扎過程中，阿傑的左手還處碰到其胸部，甚至右手也牢牢還住她的腰部，以此強暴方式，妨害花花的身體行動自由。

花花遭阿傑強行環抱之後，不斷反抗、嚇阻才得以掙脫。對此，法官調查後發現，阿傑先前已經有前科、素行非佳，但其卻未因前案執行而生警惕，依舊以強暴之方式，妨害花花人身自由權利，所為實有不該，且犯案後矢口否認，態度欠佳，至今也未與對方達成和解，在考量其智識程度、經濟狀況之後，依犯強制罪，累犯，判他有期徒刑10月。

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