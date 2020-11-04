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慶登台4周年！Uber Eats新用戶連30天外送費0元　APP優化增3大服務

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▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats登台4週年了。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

近年來美食外送平台競爭激烈，除外送餐點外，也新增生鮮雜貨送到家服務，打造全方位外送平台。今年適逢「Uber Eats」4周年，業者也強勢推出全新優惠，即日起至11月30日止，新用戶只要消費滿49元即享有30天天天外送費通通0元，既有用戶則享65折優惠1次，最高可折100元。

Uber Eats今（4）日歡慶登台4周年，目前平台上已超過4萬2千家合作夥伴，提供選購商品超過百萬項，服務觸角已達台灣19縣市，其中更有8縣市更提供24小時外送服務，且不只外送美食，也和台灣各大零售業合作，包括家樂福、大潤發、屈臣氏、丁丁藥局等、小三美日等品牌，提供生鮮雜貨、美妝寵物等，就為打造「隨點即送」的一站式外送服務。

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▲▼Uber Eats4週年了。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats APP介面優化。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats台灣區總經理李佳穎更宣布，Uber Eats APP進行介面優化改版，新增3大全新服務，包括「個人化」，因觀察到有40%消費者會針對喜愛餐點、東西重複訂購，因此於首頁部分增加「再次訂購」、「常用地點」按鈕，讓消費者可以直接下單；再來是「便捷化」服務，於主頁新增分類快捷圖標，包括生鮮雜貨、優惠、百貨商場、台灣美食等，讓清楚點購目的消費者更加快速進入選擇畫面。

最後是「在地化」服務，於APP首頁最下方將顯示「您附近的訂單」，可以看見鄰近位置的消費者「正在點什麼」，讓毫無靈感吃什麼的人可以參考。另，Uber Eats也表示將在11月9日與全台近140家萊爾富門市合作，上架超過400項商品於平台上，包含 Hi Café 咖啡、牛奶、鮮食、餅乾、零嘴等，預計年底增至300家門市。

▲▼蕭敬騰、伍佰、（林志玲電話連線）Uber Eats四週年記者會。（圖／記者張一中攝）

▲蕭敬騰、伍佰、林志玲現身Uber Eats記者會。（圖／記者張一中攝）

而今日慶生會中，Uber Eats3大重量級代言人也驚喜現身，包括伍佰、蕭敬騰等，林志玲則以視訊方式送上祝福。伍佰也透露其實當初接到代言時一度感到困惑，原因是「我家那邊沒有送啊！」不過就在代言開跑當天「開始送了」，讓他意外又驚喜，而蕭敬騰則分享自己最愛外送的宵夜美食，首選為麻辣燙，再來是鐵板系列，都是他激愛美食之一。

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