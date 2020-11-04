美國總統選情拉鋸　拜登「堅守三大藍牆州」仍有機會勝出！





▲拜登呼籲選民保持希望。（圖／路透社）

文／香港01

美國總統選舉目前點票結果，數個主要搖擺州都由川普領先，包括愛荷華、賓夕法尼亞、喬治亞、俄亥俄州。拜登剛在德拉瓦州發表演說，呼籲美國人保持性耐，保持信心，眾多重要戰場州份仍有望落入民主黨陣營。拜登陣營一致相信，守住三大「藍牆」州份——賓夕法尼亞（20票）、密西根（16票）、威斯康辛（10票）就能入主白宮。

「讓每一票都點好，我們的票會陸續來到。」拜登一名顧問說。目前點票結果，對於川普似乎是好消息。不過，點票尚未完結，加上郵寄選票的滯後因素，這場選舉仍未有最後定局。以目前形勢看來，民主黨仍有三大州可期望扭轉整場選舉形勢。

在上屆有關鍵影響的中西部，拜登應可穩勝深藍州伊利諾伊，川普應順利拿下印第安納，以及複製四年前勝利，勝得俄亥俄和愛荷華兩大搖擺州。在三大「藍牆州」，點票均已逾半。

▲川普在白宮發表演說。（圖／路透社）

賓夕法尼亞已點64%，川普得56.7%，拜登則只有42.1%，川普領先14個百分點。威斯康辛點票已86%，川普得票約51.7%，領先拜登約5個百分點。密西根州點票63%，川普得票53.8%，領先約9個百分點。

在三個州之中，後兩者似乎對民主黨而言仍有希望，因為兩州規定，提早投票及郵寄選票只可在大選日才可開始點算，點票工作較為緩慢。此前估計，大選日投票是對共和黨有利，民主黨在郵寄及提早選票上有望可以追上。

四年前，川普在威斯康辛及密西根都是險勝民主黨對手希拉蕊。在威斯康辛州，逾190萬人提早投票，這數目相等於該州2016年大選票數的65%，數目絕對不容忽視。在密西根，提早及郵寄選票的數目，大約是2016年投票數目的58%。相比之下，其他三個中西部州份包括俄亥俄、愛荷華、明尼蘇達點票結果會更快出爐。

藍牆最後「兩塊磚」，都有超過十張選舉人票，份量相當重，到底是否能夠為拜登鋪平入主白宮之路？一如拜登所言，請給予多點耐性，很快就會有分曉。

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