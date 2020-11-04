親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

▲希肯魯柏（John Hickenlooper）在參議院的選舉中勝出。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美東時間11月3日美國總統選舉進行之際，參眾兩院也同時舉行第117屆美國國會的改選。在參議院選情膠著之際，科羅拉多州傳出親台共和黨現任參議員賈德納落選的消息。

綜合外媒報導，民主黨籍的前科羅拉多州長希肯魯柏（John Hickenlooper）在聯邦參議員改選中擊敗親台共和黨現任參議員賈德納（Cory Gardner），確定將在未來的2年中成為新任參議員。

▲敗選的賈德納（Cory Gardner）對台灣的態度十分友好。（圖／路透）

在美國總統選舉民主黨初選期間，希肯魯柏原本有意願角逐總統選舉的提名，但在民主黨幹部的說服下，他改為競選參議員。而賈德納一直都是力挺台灣的共和黨籍參議員。他致力於推動《台北法案》，而且在獲悉台灣將對美國捐贈口罩時，也曾特別錄製影片表達感謝。

LIVE: Rolling updates on the U.S. presidential race by state, as well as the Senate and House.https://t.co/sj1vPNnz2A — NBC News (@NBCNews) November 4, 2020

目前參議院出現拉鋸戰，民主黨與共和黨分別在100個席位中奪下46席，讓選情呈五五波，因此誰最後能成功奪下關鍵的51票，進而掌控參院仍未可知。

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