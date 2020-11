親台參議員賈德納確定敗選！　參議院改選「46：46」席次對半分　

▲希肯魯柏(John Hickenlooper)在參議院的選舉中勝出。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美東時間11月3日美國總統選舉進行之際,參眾兩院也同時舉行第117屆美國國會的改選。在參議院選情膠著之際,科羅拉多州傳出親台共和黨現任參議員賈德納落選的消息。

綜合外媒報導,民主黨籍的前科羅拉多州長希肯魯柏(John Hickenlooper)在聯邦參議員改選中擊敗親台共和黨現任參議員賈德納(Cory Gardner),確定將在未來的2年中成為新任參議員。

▲敗選的賈德納(Cory Gardner)對台灣的態度十分友好。(圖/路透)

在美國總統選舉民主黨初選期間,希肯魯柏原本有意願角逐總統選舉的提名,但在民主黨幹部的說服下,他改為競選參議員。而賈德納一直都是力挺台灣的共和黨籍參議員。他致力於推動《台北法案》,而且在獲悉台灣將對美國捐贈口罩時,也曾特別錄製影片表達感謝。

