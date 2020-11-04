美30萬張選票「下落不明」？　美郵政署認了：還未抵選務機構

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選開票如火如荼的進行當中，不過現在卻傳出美國郵政總局（US Postal Service）延長了原本法院下令的最後投票期限，而原因竟然是因為約有30萬張的選票尚未遞送到各地選舉機關，其中更包含了來自搖擺州賓州等15個州。

▲美國大選。（圖／路透）

美國郵政總局驚傳有約30萬張的延遲選票（delayed ballots）尚未抵達投票所，無法完成投票手續，其中選票的來源地更包含了著名搖擺州，亞利桑那州、佛州、喬治亞州、賓州、德州以及威斯康辛州等15個州。對此，美國郵政總局延長了美國法院訂定的郵寄投票截止日期，目的只為了要清查和盡速找到這些選票。

美國郵政總局先前表示，過去5天以來選票送達的數量有所下降，粗估約有30萬張票還未抵達投票所。美國華盛頓地區法官埃米特•沙利文（Emmet Sullivan）則對此下令進行清查，並要求在美國時間3日下午3點半前完成，於投票關閉所前將所有選票送達。

報導中指出，郵寄選票的準時性一直是大眾關注的問題，特別是在搖擺州地區，這些遲寄的選票很有可能會改變總統大選的結果；2016年總統大選時，以賓州地區來說每2張無效票當中就有一張是因為錯過截止日期遲寄，當年川普以44,292票擊敗了希拉蕊。

根據美國國家公共廣播電台（NPR）的一項分析指出，美國全國有超過5萬張選票沒有趕上今年6月初選，而遭到無效處理。相關人士表示，對於選票行蹤不明的情況，現在最需要確定的是鎖定這些選票的位置，並將其全部收回並在截止之前交回選舉辦公室，但若是這些動作沒有做到，將有可能面臨訴訟或是其他動作的威脅。

綜合各種原因，錯過計票日期為美國無效票的第二大成因，最大的因素是因為簽名不符合格式。