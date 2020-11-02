老公結婚周年送「好市多Apple綠」　她嗨爆：我的i12...結局神轉

▲人妻原以為是新機iPhone 12。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前接到老公電話，說要準備結婚周年禮物送她，甚至透露是「Apple綠」，當她滿心期待去迎接新歡時，劇情突然神展開，讓她忍不住亮出壓箱刀，冷笑說「老公能明白我對他的感謝嗎？」

女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，當天老公逛好市多時打給她，笑稱「結婚周年送Apple綠給妳」，聞言她高興到不行，後來甚至小跳躍到門口迎接即將入手的iPhone 12，心想「終於等到你啦！」

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▲結果是蘋果口味的乳酪蛋糕。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

沒想到，一切都是套路，說好的「Apple綠」竟是蘋果口味的乳酪蛋糕；對此，她皮笑肉不笑地說，「為了好好感謝老公，我拿出我的壓箱刀，幫他切一塊大小適中、稜角分明、餡料均勻的蛋糕，大家瞧瞧，老公能明白我對他的感謝嗎？」

文章po出後狂吸超過萬讚，網友們紛紛回應，「記得刀下留人，不留蛋糕啊」、「好可愛的一對夫妻」、「弱弱問一句，蛋糕好吃嗎」、「屠龍既出，誰與爭鋒，要是我當場也跪了」、「就知道案情並不單純...哈哈」、「老公完全沒有求生欲XD」。