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才剛PO親吻照放閃！單純妹訂婚宴前遭男友殺害…魚塘驚現腫脹屍體

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▲▼正妹訂婚宴前日遭丈夫殺害拋屍。（圖／翻攝自微博）

▲正妹訂婚宴前日遭丈夫殺害拋屍。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

喜帖發出去了，酒店也準備好了，眼看著女兒訂婚的日子即將到來，江西南昌的張姓母親怎麼也沒想到，訂婚5天前，心愛女兒已被男友（已登記結婚，未舉行婚宴）殺害。令她氣憤的是，女兒遇害後，兇手竟一直用女兒的電話回覆她、報平安，欺騙她和眾人，稱訂婚儀式將如期舉行。據死者的微博顯示，她不久前剛PO親吻照放閃，慶祝在一起1460天。

據《華商報》報導，張女今年50歲，目前已退休。10月21日中午，談起女兒小易（化名）幾天前不幸遇害的經歷，她悲痛不已。

▲▼正妹訂婚宴前日遭丈夫殺害拋屍。（圖／翻攝自微博）。

▲她PO出親吻照放閃。（圖／翻攝自微博）

小易出生於1992年4月，遇害前在南昌市某區人民法院工作，「女兒從小就很懂事，活潑開朗善良，很單純，也很漂亮。」母親稱，小易是她一個人帶大的，從小學到中專、大專，再到本科，一路走來，母女兩人很不容易，本科畢業後，通過考試，進入南昌市某區人民法院檔案室工作。

工作一段時間後，大約2017年，小易認識了當時在交警部門工作的王姓男子。王男自稱，他是交警，工作穩定，收入有保障。

▲▼正妹訂婚宴前日遭丈夫殺害拋屍。（圖／翻攝自微博）

▲2人合影。（圖／翻攝自微博）

因為王男長得高高大大的，形象不錯，很快贏得了小易信任。兩人交往一段時間後，他才告訴小易，自己只是臨時工。母親歎氣表示，「女兒很單純，那時已經陷進去了，對王男產生了感情，即使知道了，也願意和他繼續交往。」

對於兩人的交往，張女一開始並不支持，「說實話，我對王男一開始就不看好。」母親稱，王男是南昌人，家庭關系比較復雜，「他是跟外婆長大的，讀書不多（專科），性格古怪內向，不善於和人交流，最主要的是，我發現他比較懶，不求上進，沒有責任心，顯得很不成熟；我希望女兒找一個健全家庭的孩子，有健全的人格，很好的修養和涵養。」

采訪過程中，張女不斷嘆息，女兒就是被男方的形象給蒙蔽了。她稱，女兒形象也不錯，身高160多公分，認識王男前，親戚朋友曾多次給女兒介紹對象，對方職業、形象都不錯，但女兒就是看不上。

雖然她起初不贊成女兒和王男來往，但最終拗不過自己孩子，最後只能接受，並送上祝福，「女兒說，她喜歡王男，哪怕她找到一個比他好的，她不喜歡，最終也會離婚。」

母親表示，女兒和王男確立關係後，她把對方當親兒子一樣對待。2019年的一天，她打掃衛生時，在家裡發現了女兒和王男的結婚證，才知道兩人已偷偷去登記結婚。

也是在這個時候，張女才知道，王男早已不在交警部門工作，「從交警部門離開後，王男先是在某房產公司做了一段時間的銷售工作，之後又應聘到一家大型教育培訓機構做課程推銷工作。」

▲▼正妹訂婚宴前日遭丈夫殺害拋屍。（圖／翻攝自微博）

▲死者外形靚麗。（圖／翻攝自微博）

今年8月，男方家為小兩口購買的婚房裝修完畢，兩人搬到自己的新房去住。不久前，兩家人商定於10月18日（周日）在南昌某酒店舉行訂婚儀式，喜帖已經發出去了，酒店也口進行了預訂，一切都在按計劃有條不紊地進行。

10月13日起，張女開始聯繫不上女兒，「怎麼打電話都打不通，最後收到女兒的簡訊，稱一切都好，她也就沒起疑心。」10月17日，眼看訂婚的日期就到了，她仍然沒有見到女兒的身影，「當天上午9點，我給女兒打電話，電話關機，給王男打電話，其說他們仍在睡覺。」

張女在電話中對王男說，「馬上就要訂婚了，快起來吃早餐，然後去酒店看看，準備準備。」對此，王男說好。在此期間，女方家人已到達酒店，雙方初步達成預訂協議。

之後，張女將消息反饋給王男後，對方還問有幾桌人出席，要馬上去辦手續。10月17日下午五六點，酒店給張女打電話稱，一直沒見王男到酒店確認，是否還要預訂。

之後，張女給女兒和王男打電話，怎麼也打不通，「一個不接，一個關機。」她趕緊給王男的媽媽打電話，對方回答，她不知道訂酒店的事，但是王男和小易吵架了。

▲▼正妹訂婚宴前日遭丈夫殺害拋屍。（圖／翻攝自微博）

▲正妹沉屍魚塘。（圖／翻攝自微博）

獲悉情況後，她立即趕往兩人新房。在女兒家門口，看到有警員在房間勘查，女兒的一雙鞋子空落落擺在屋子，這時她才知道女兒出事了。

警方事後表示，10月13日，王男與小易因瑣事發生矛盾，之後將女方殺害，作案後，將屍體運出，扔到住處附近一處魚塘；10月17日，附近一位菜農發現異常後報案，王男也於當天被逮捕。

「王男太可惡了，作案後，他不僅拿女兒的電話給我發簡訊，還給女兒單位的領導、同事打電話請假，說女兒生病了，給女兒的朋友說小易和其他朋友出去買菜了。」張女悲痛不已稱，案發後，她到警局作了筆錄，至於案發具體原因，她至今也不知道，「案發後，警方到女兒的單位瞭解情況，獲悉女兒遇害後，同事們都哭了。」她還稱，女兒遇害後，他們多次給王男的家人打電話，對方一直不接。

王男為什麼要殺害小易？他的家人知情嗎？10月21日下午，王男的母親回應，兒子的事她什麼也不知道。南昌市公安局新建區分局刑偵大隊一警員也稱，案情不便透露。

「王男太狠毒了，小易是我唯一的女兒，我要他一命抵一命，刑事民事責任一起承擔，給女兒一個交待，」母親哽咽表示。

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