猛追打川普！拜登狂發文「秉持住信念」：我們已經在勝選的道路上

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統大選出現激烈拉鋸戰,拜登與川普各自拿下部分搖擺州,拜登在台灣時間下午1時許,對外發表直播演說,呼籲支持者千萬要有耐心「期待這場選舉的結果」;爾後川普也不甘示弱的在推特上表示,絕對不會讓民主黨奪走選票,我們將會奪下巨大的勝利(Big Win)。

▲拜登認為自己勝券在握,不停喊話支持者。(圖/路透)

而在川普發表推特不久後,拜登再度啟動推特戰,一連發多文為自己與支持者打氣,「各位要秉持住信念,我們一定會贏得勝利」、「這不是我或是川普的主場,而是每一個投票者的」、「我們正在勝選的軌道上」等,可看出想要滅滅川普的銳氣。

這場美國大選中,拜登並未在搖擺州領先,但選舉人票卻不斷以先微票數領先川普,包括德州跟佛州都確定是川普的地盤。此外根據《CNBC》報導,搖擺州之一的賓州因為開票時間需要比較久,可能等到確切的結果出來,才能底定真正的選舉結果。

雷蒙詹姆斯金融公司政策分析師米爾斯(Ed Mills)也表示,全數選票開完可能需要一些時間,特別是賓州當地在大選後才開始統計,也許不可避免還要多等幾天。

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.