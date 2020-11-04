猛追打川普！拜登狂發文「秉持住信念」：我們已經在勝選的道路上

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選出現激烈拉鋸戰，拜登與川普各自拿下部分搖擺州，拜登在台灣時間下午1時許，對外發表直播演說，呼籲支持者千萬要有耐心「期待這場選舉的結果」；爾後川普也不甘示弱的在推特上表示，絕對不會讓民主黨奪走選票，我們將會奪下巨大的勝利（Big Win）。

▲拜登認為自己勝券在握，不停喊話支持者。（圖／路透）

而在川普發表推特不久後，拜登再度啟動推特戰，一連發多文為自己與支持者打氣，「各位要秉持住信念，我們一定會贏得勝利」、「這不是我或是川普的主場，而是每一個投票者的」、「我們正在勝選的軌道上」等，可看出想要滅滅川普的銳氣。

這場美國大選中，拜登並未在搖擺州領先，但選舉人票卻不斷以先微票數領先川普，包括德州跟佛州都確定是川普的地盤。此外根據《CNBC》報導，搖擺州之一的賓州因為開票時間需要比較久，可能等到確切的結果出來，才能底定真正的選舉結果。

雷蒙詹姆斯金融公司政策分析師米爾斯（Ed Mills）也表示，全數選票開完可能需要一些時間，特別是賓州當地在大選後才開始統計，也許不可避免還要多等幾天。

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020