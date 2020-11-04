校園禁萊豬　新竹市營養午餐「100％國產食材」2017年就納入契約



▲新竹市議會多位議員提出要求市府落實萊豬監督機制及相關機構、單位禁用。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

為因應美豬開放，新竹市多位議員聯合於施政報告會議上提出市府訂定相關措施，包含各校(含幼兒園及補習班)、共餐食堂、醫療院所等機構，禁止使用含萊克多巴胺之豬肉品及其加工品，並針對上述場所、業者，專案加強輔導稽查作業。

新竹市議員陳啓源、林耕仁、林彥甫、廖子齊、蔡惠婷、張祖琰等人，提出有關2021年1月1日起，中央將全面開放含萊克多巴胺豬肉品進口，要求市府應明訂各級學校（含幼兒園及補習班）、共餐食堂、醫院、日照中心、產後護理及月子餐業者所供應飲食中，禁止使用含萊克多巴胺之豬肉品及其加工品，並針對上述場所、業者，專案加強輔導稽查作業，同時要求落實「清楚標示」原料之原產地，並擴充稽查人力物力，已確保落實上述機制。

新竹市衛生局代理局長楊清媚說，市府從九月起已啟動「標示輔導專案」，主動輔導全市食品業者包含加工業、餐飲業等落實豬肉產地標示，明年開放後也將加強溯源管理，增加抽驗能量；至於市民最關心的校園營養午餐，新竹市學校營養午餐「百分之百使用國產食材」是納入契約強制辦理，符合三章一Q，未來也將持續使用國產優質肉品。

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衛生局指出，現行〈新竹市食品安全衛生管理自治條例〉和中央標準一致，未來將持續依循全國標準實施，包括依規要求業者落實肉品產地標示、強化溯源管理，也會增加抽驗能量，包括強化豬肉及豬原料標示部分，今年9月起開始輔導全市食品業者落實豬肉產地標示，如製造及加工業者、餐飲業、輸入業、販售業，凡販售豬肉或含豬原料的包裝食品、飲食場所、散裝食品，都主動輔導業者落實原產地標示，確保資訊透明，民眾能安心選擇肉品。

除此之外，校園營養午餐部分，市府於2017年開始就實施三章一Q，其中一章包含CAS(國產)標章，須落實「百分之百國產食材」，也已納入契約強制辦理，營養午餐未來也將持續使用國產優質肉品。

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