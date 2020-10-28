北市校園簽「午餐契約」　教育局：全數變更採國產豬牛

▲北市教育局指出，督促學校及幼兒園洽午餐供應廠商協議，未來將一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

明年起含有瘦肉精的美國豬肉將進口台灣，為防堵萊豬進入校園，台北市教育局今（28日）指出，日前已督促學校及幼兒園洽午餐供應廠商協議，應於31日前將「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」及「若使用肉類半成品，應提供原物料來源切結」納入契約，經統計，經統計各校午餐廠商、熱食部供應商及公立幼兒園共338份契約。

教育局表示，為維護本市學生午餐食用安全，並減低家長們的擔心，積極與團膳廠商協商，期望能配合並儘早將一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材等相關規定納入契約，感謝各級學校的努力以及團膳廠商的配合，較預定期程提早完成所有的契約變更。

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教育局強調，學校亦應督促廠商確實依據契約規範辦理，如核對查有廠商提供不實食材來源證明，應依契約罰則記點、扣罰價金，第2次查獲則終止契約等罰則，以維護本市學校師生之健康與權益。



教育局更進一步表示，第一步的契約變更已經完成，接下來會配合本市衛生局的政策，要求於學校廚房、廠商廚房及熱食部，皆應依規定張貼肉品產地標示，應以中文顯著標示其供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地。並持續要求每日至「校園食材登錄平台」登載午餐食材來源，揭露製造商、供應商、驗證標章等資訊。教育局亦表示會協助學校建立自我檢核機制，並刻正規劃自110年1月起啟動專案查核計畫，查核場域包含學校廚房、團膳廠商廚房及熱食部，查核項目包含是否確實張貼標示、肉品來源切結資料、自主管理檢核表及其相關佐證資料，為校園午餐提供多一層的把關機制。