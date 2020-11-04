校園只用國產肉　潘文忠：營養午餐有萊豬就可和廠商解約

▲教育部部長潘文忠。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨多位立委今（4日）針對防止萊豬進入學校舉行記者會，會上邀請教育部長潘文忠等官員出席。潘文忠強調，未來校園將一律採用國內在地豬肉、牛肉，未來只要發現營養午餐有萊豬，或是廠商有混充或假冒產品供貨不實情節，學校就可與廠商終止契約。

民進黨立委今日舉辦「營養午餐契約100%國產肉品在這裡」記者會。潘文忠說明，學校供應膳食的食材，要優先採用在地優良農產品，是政府一直以來的政策。今年八月，教育部進一步行文各級學校、縣市政府，要求一律採用國內在地豬肉、牛肉是為深化食農教育，結合學校採用國產可溯源三章一Q食材政策，使學生了解食材來源，理解在地食材與飲食文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育部指出，未來若營養午餐有萊豬就可和廠商解約 。（圖／教育部提供）

潘文忠提到，為協助地方政府及學校落實一律採用國內在地豬肉牛肉，教育部刻正修訂「採購契約範本」，讓學校能更有效規範廠商，修正重點規定肉類及其加工（再製）品一律採用國產在地之生鮮食材，並新增未配合罰則記點15-20點，另將廠商有混充或假冒產品供貨不實情節，加重罰則記點由10點增加至15-20點，其中記點累計20點者應終止契約。契約範本將於11月底完成修訂，以供學校依循使用。

潘文忠表示，教育部所訂「採購契約範本」係依據學校衛生法第23-3條授權訂定，對於母法無法鉅細靡遺列出的要求，一直以來透過契約範本進行即時、細緻、完整的規範，例如食米應為當年期之食米、食用油及醬油調味料應具正字標記或TQF標章等。教育部透過契約範本修訂，落實學校一律採用國內在地豬肉、牛肉政策。





▲綠營立委說明，學校供應膳食的食材，要優先採用在地優良農產品。（圖／教育部提供）

對於教育部規定學校一律採用國內在地豬肉牛肉政策，教育部進一步說明，農委會已針對肉類及其加工製品，合理估算其價差，未來學校採用國產可追溯食材補助，每人每餐由原補助3.5元，增加2.5元，調整為每人每餐6元，預估每年約需增加8億元，110年起每年將編列約20億元，落實吃在地食當季，支持國產肉品。