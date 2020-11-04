發現新山東／阿膠神秘原料曝光　「獨特黑毛驢」提煉美容聖品

▲宮鬥劇經常出現阿膠。（圖／翻攝 陸劇甄嬛傳）

記者任以芳、魏有德／山東報導

大陸宮鬥劇裡皇后、嬪妃為了愛美，經常吃東阿阿膠養顏美容。至今流傳百年，這款美容聖品還是受到大陸女性消費者喜愛。位於山東著名企業東阿阿膠首次曝光秘制手法，生產工藝及熬制過程大公開，《ETtoday新聞雲》帶您一起揭秘。

阿膠為傳統中藥，距今已有兩千年的生產歷史，有滋陰補血、安胎的功用。東漢時期的孔融，在《同歲論》裡面描述東阿阿膠的妙用，從東漢時期至今，阿膠一直是美容聖品。 在京杭運河時期，東阿阿膠便經由運河北上京城，南下江南。

傳承古老秘方，位於山東的東阿阿膠股份有限公司1952年建廠，1996年上市，為聊城市首家上市企業，是大陸最大的阿膠及系列產品生產企業，滋補養生第一品牌、中成藥OTC 最大單品。年利稅最高時達30億元（單位：人民幣）。

▲山東阿膠獨特的黑毛驢繁育中心。（圖／魯網提供）

東阿阿膠首度公開秘方最原始來源，就是獨特的黑毛驢繁育中心，目前大陸最大的黑毛驢種群繁育基地，毛驢養殖有一萬頭左右。工作人員介紹，「飼料是非常天然的，都是通過地裡種的秸稈、草粉碎發酵生成的。」

把關品質，每頭驢的脖頸下都有芯片，就像是毛驢的身份證，從毛驢出生開始的整個生長週期，均可追溯，利於科學管理及育種。其中，黑驢王子長得「像馬一樣高大」。

▲山東阿膠現代化生產車間。（圖／魯網提供）

養殖黑毛驢提煉阿膠，關鍵部位就是驢皮。東阿阿膠打造現代化的生產車間，運用科技提升傳統技藝。智能化、自動化的生產線，不僅降低工人勞動強度，更大大提升了產品的產量和質量。順應電商模式，鮮制阿膠工坊里採取線上線下一條龍訂單，現場熬制確保新鮮。

老品牌面臨轉型危機，近兩年東阿阿膠經歷高速發展後的轉型陣痛，不只賣商品，結合觀光休概念。東阿阿膠產業園內，幾條連廊將廠房連接在一起，一面面玻璃牆，分割出流水線與旅遊線。早在幾年前，東阿阿膠就已經提出「顧客變遊客，遊客變顧客」的理念，提出以養生體驗旅遊佈局千億大健康產業。