發現新山東／三百年老品牌轉型　德州扒雞「做造型」年銷30億

▲山東德州扒雞集團有三百年歷史。（圖／魯網提供）

記者任以芳、魏有德／山東報導

近年，山東省力拚經濟，協助不少老字號品牌轉型。其中，山東德州扒雞馳名中外，始創於1692年，距今已有300多年歷史，歷經十代傳人，曾被清康熙帝御封為「神州一奇」，轉型後年銷額7億人民幣，大約台幣30多億。山東德州扒雞公司如何傳承百年，《ETtoday新聞雲》帶您一起揭秘。

號稱「中華第一雞」的山東德州扒雞創立於1953年，前身為大陸食品公司德州市公司，是農業產業化國家重點龍頭企業、中華老字號企業、大陸肉類食品行業50強企業。2014年其製作技藝入選國家級非物質文化遺產。公司集飼料、孵化、養殖、加工、物流、銷售為一體，擁有連鎖門店600余家，年產量2000萬只，年銷售額達7億元。（單位：人民幣，同下）

▲山東德州扒雞自動化生產。（圖／魯網提供）

捨棄過去傳統製作模式，德州扒雞全改自動化生產線，工序分為宰前檢驗、瀝血、浸燙·脫羽、掏膛·預冷、清理整理、自動分檢、上色、燜煮八個環節。其中，有一個生產車間的工人數量較多。工作人員介紹，「他們是給扒雞做造型，雙腿進肚，雙翅嘴出，形似口銜羽翎，鴨浮水面。」定型是德州扒雞的一大特色

▲老字號德州扒雞配方有十六種香料。（圖／翻攝 德州扒雞微博）

談到古老秘方怎來？德州扒雞的核心科技就是配方和百年老湯，光是配方有十六味香辛料，工作人員介紹，「更特別的是，德州扒雞的百年循環老湯，歷經百年至今火不熄、味不改，一湯永續。」

德州扒雞市場部負責人李文敏表示，「1956年，德州城有十三家傳宗老店，數十位扒雞傳人扛著自己的老湯進了我們的工廠，後來經過我們的改良，老湯又傳承到我們公司。至此祖方、老湯、技藝匯於一家。」德州扒雞於今年6月正式接受上市輔導，計畫未來十年要成長為年銷售50億元的百億市值的企業。

▲台資企業緊固件行業龍頭企業晉德有限公司。（圖／魯網提供）

來到山東還有一家非常重要台資企業，緊固件行業龍頭企業晉德有限公司，成立於2005年12月16日，位於山東省德州市平原縣，總投資約1億美元，主要從事緊固件、汽車件、鐵路專用扣件的研發與生產和銷售，產品規格達2萬多種，年產量可達20萬噸，是全球最大的緊固件製造商之一。

晉德首次曝光的高鐵扣件車間非常有代表性。當年晉德緊抓大陸高鐵發展新機遇，領先同行率先大力投入開發高鐵緊固件，第一時間佔領了行業制高點。晉德有限公司銷售經理陳泰安介紹，「高鐵緊固件包括21個配件，目前國內只有總集團公司具有全套生產能力。」

陳泰安說，「早期大陸高鐵的扣件依賴國外進口，價格很高，現在隨著扣件產品的逐漸國產化，將成本降低到了原來的一半。」。公司從2006年開始到現在，營業收入額達70億元，市場佔有率達20%左右，在整個行業中佔有最大份額，小扣件、大工藝成就不平凡使命。

▼台資企業晉德緊抓大陸高鐵發展新機遇。（圖／魯網提供）