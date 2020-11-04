發現新山東／打造候鳥「國際機場」　復育黃河口濕地變天堂

▲黃河三角洲鳥類博物館，全大陸最大鳥類博物館。（圖／魯網提供）

記者任以芳、魏有德／山東報導

大陸山東省近年大力復育生態觀光，其中黃河口生態旅遊區有大美濕地、觀野生鳥類、覽河海交匯，保留大自然神奇美景。另外，黃河三角洲鳥類博物館是全大陸最大鳥類博物館，重現「鳥類天堂」，可以近距離觀賞黃河三角洲多樣的濕地風貌和繁盛的鳥類資源。

▲山東近年復育黃河口生態區。（圖／魯網提供）

黃河口生態旅遊區位於山東省東營市河口區，內區擁有河海交匯、濕地生態、石油工業和濱海灘塗景觀等黃河三角洲獨具特色的生態旅遊資源。2005年10月1日正式對遊客開放，現為大陸5A級旅遊景區。

走進景區，隨處可見各種鳥類飛翔於黃河口上空，棲息於灘塗。工作人員介紹，「目前保護區內共有野生動物1626種，鳥類368種。其中國家一級重點保護鳥類12種，國家二級重點保護鳥類50餘種。」每年都有數百萬隻鳥兒在這裡捕食、停歇、越冬和繁殖，被譽為鳥類的「國際機場」和「中轉站」。

▲黃河三角洲鳥類博物館，擁有各種珍稀鳥類實物標本1400多件。（圖／魯網提供）

景區另一個看點，最大的專題鳥類博物館黃河三角洲鳥類博物館。講解員介紹，「這裡擁有各種珍稀鳥類實物標本1400多件，建築面積3000平方米。館內生動地再現了黃河三角洲多樣的濕地風貌和繁盛的鳥類資源。」展示黃河口獨特的風情，結合科技彷彿置身「鳥類天堂」。

後疫情觀光，今年大陸十一長假觀光人潮湧現。黃河口生態旅遊區負責人周立城表示，「景區共接待遊客將近13萬人，日接待量最高2萬人。」

雖遇疫情，今年跟去年的接待量基本持平，只下降4%。這是一個比較可觀的數字，在全省12個5A級景區中降幅是最低的，其中有6個景區降幅在40%以上。