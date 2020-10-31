山東進口冷凍豬肉驗出新冠病毒！　外包裝、肉品呈陽性反應

▲山東從進口冷凍豬肉包裝驗出新冠病毒。（示意圖／pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸山東省乳山市29日抽查進口冷凍食品，在外銷的冷凍豬肉製品及外包裝檢測出新冠病毒，核酸檢測呈現陽性，緊急對產品接觸環境進行消毒、殺菌，同時隔離密切接觸者，展開核酸檢測、血清採樣檢測。

綜合陸媒報導，山東省乳山市29日進行進口冷凍食品常規抽檢，在一份外地銷往乳山的進口冷凍豬肉製品、外包裝標本檢測出新冠病毒。乳山市官方立刻展開調查，緊急封存該批冷凍肉製品、運輸車輛，同時對產品及環境進行消毒殺菌。

乳山市還隔離了密切接觸者，展開核酸檢測、血清採樣檢測，所有人員結果均呈現陰性。時隔一日，山東安丘市30日發布通告，官方進行冷凍食品進行新冠病毒核酸檢測，發現一款巴西進口的冷凍豬肉外包裝核酸呈陽性反應，若有民眾10月4日到6日之間前往某間市場購物，應該主動向所屬社區、單位登記報備，若有瞞報將依法究責。

▼進口冷凍豬肉驗出新冠病毒，山東省多市發布緊急通告。（示意圖／pixabay）



此外，山東省煙台市也發布相關通告，某款進口冷凍食品外包裝抽驗後，呈現新冠病毒陽性反應，該產品是市內相關企業所進口的，產品目前全部封存，接觸人員進行隔離觀察，截至30日上午11點，採集的人員、產品、外包裝都呈現陰性反應。

受到檢測結果影響，山東威海蚊燈區指揮部辦公室31日指出，為了確保民眾身體健康，若民眾9月22日到10月22日之間曾到某家烤肉店烤肉，10月8日至10月14日曾到某水產店購買肉品者，必須做好自我健康觀察，主動向社區報備。