三重國中生騎Ubike倒地瀕死　警、消接力CPR和閻王搶命

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名王姓國中生，1日傍晚騎乘腳踏車無預警突然倒地，三重警接獲通報後立刻趕往現場，警員蘇聖翔領有EMT-1初級救護技術員證照，見王姓國中生情況危急果斷實施心肺復甦術，其餘警員則協助疏導交通，待救護車抵達後，員警與救護人員聯手繼續搶救，後續緊急送往醫院治療，在鬼門關前成功救回王姓國中生一命。

▲領有EMT-1的員警與消防人員接力CRP。（圖／記者陳豐德翻攝）



14歲的王姓國中生1日晚間騎乘UBike，在自強路與重陽路口停等紅綠燈時突然倒地，警方獲報立刻趕往現場，蘇員因領有EMT-1初級救護技術員證照，現場初步檢視發現患者臉色發紺、無脈搏出現瀕死性呼吸已符合搶救程序，二話不說立即施以心肺復甦術。

其餘員警為避免後方發生交通事故，協助疏導交通，經過不斷外胸按壓實施CPR搶救，待救護車抵達後，蘇員仍心繫救護任務，持續與救護人員一同實施搶救，最後由多名員警管制下班時間的眾多車流，讓救護人員能夠以最短時間緊急送往醫院治療，成功救回王男一命。

醫院表示患者可能有先天性心臟疾病，劇烈運動可能導致昏倒猝死，幸好昏厥當下有即時實施心肺復甦術，救回一命，目前已恢復呼吸心跳且有意識，在加護病房插管觀察，待移除插管後進一步檢查。

蘇員表示於108年考取108年初級救護技術員（EMT-1），有感於執勤時，常常遇到需要救護的是第一線警察人員，若能擁有初步緊急救護的技能，掌握最初黃金救援6分鐘，便能趁救護人員抵達現場前先施以緊急救護，提高患者的存活率。

三重分局表示，員警常是意外現場第一時間到場的人員，若能利用常訓及各種集會時機，教導基本急救常識與技能，未來執勤時發現有民眾生命垂危，在專業救護人員到達現場前，能先實施心肺復甦術或其他急救措施，再交由專業人員接續處理，把握黃金救援時間，更能提高即時搶救民眾寶貴生命的機會，減少憾事發生。

▼救護人員鄒獻慶（左）、曾育佳（右）與員警蘇聖翔共同急救。（圖／記者陳豐德翻攝）



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