小額貸款免保免押引上鉤　高利吸血隔空嗆聲暴力討債...南警拘10煞

▲台南市警方破獲暴力犯罪集團，緝獲凃姓主嫌等10人，起獲作案工具及證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局據報有租賃公司以小額借款為名義，吸引無法向銀行借款或需款孔急民眾辦理借款，以高額還款利率來欺壓借款民眾，民眾無力還款之際，再以電話恐嚇方式暴力對待或到住家騷擾來追討債務，且經常在網路隔空與他人互嗆，影響治安甚大，警方執行緝捕行動，查緝10人到案，依組織犯罪等罪嫌送辦。

市警二分局獲得線報指出，涉案之租賃公司，乘他人急迫、輕率或無經驗貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之價金，調查發現該間公司成員在社群通訊軟體上與其他民眾有糾紛，經常於網路隔空互嗆，影響台南市市民安全甚鉅，於11月2、3日由台南地檢署指揮第一、二、五、六及歸仁分局等5個單位，分別至台中、高雄及台南等地執行逮捕包括30歲凃姓主嫌在內共計10人到案，並查扣本票、帳冊、棍棒及刀械等證物。

警方深入調查，該租賃公司平日以小額借款為名義，實為吸引無法向銀行借款或需款孔急的民眾辦理借款，以高額的還款利率來欺壓借款民眾，在民眾無力還款之際，再以電話恐嚇方式暴力對待或到住家騷擾來追討債務，讓民眾備感生命遭到威脅及迫害，全案偵訊後依組織犯罪條例、重利、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分局表示，為嚴防債務及糾紛案件再衍生重大治安事件，二分局為防範未然，持續查緝非法催收帳款之暴力討債組織並強化網路巡邏；身為治安的守護者，打擊犯罪零容忍，建構安全居住環境是警方目標，二分局將士用命、上下一心、全力以赴，以成就台南為安居樂業的家園。

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